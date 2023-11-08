الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً

الطقس - الامطار - امطار - ارشيفية
أمطار وسيول
أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى العاشرة مساءً.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص والحناكية والعهد ووادي الفرع وبدر وينبع وخيبر والرايس والعلا".
2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ والخرمة والمويع وتربة ورنيه".
3 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
4 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
5 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

في الوقت نفسه، رفع الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.

اقرأ أيضا

مايكروسوفت اوفيس
1:53 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

وداعا لبرامج الأوفيس.. هذه أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة

WhatsApp Image 2023-11-07 at 6.47.46 PM
9:02 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 22 جامعة بالمملكة ضمن قائمة "التايمز" لأفضل الجامعات العالمية

السيول أمطار
12:44 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

خبراء يكشفون خريطة الأمطار ويحذرون من تجمع المياه بهذه الأماكن

أمطار غزيرة
12:11 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر من "الأرصاد": أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ11 مساءً

اقرأ أيضا

عاجل.. "البيئة": 200 ألف ريال عقوبة تعبئة صهاريج الشرب بمياه غير صالحة

وجه فرنسا القبيح.. قرارات عنصرية ومقيتة ضد المسلمين في وقت قياسي

الأهداف والمكتسبات.. إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء

عاجل.. "يقظة رجال الأمن".. ضربات استباقية نوعية لتجار السموم في كافة مناطق المملكة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 12:11 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر من "الأرصاد": أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ11 مساءً

رياح مثيرة للأتربة والغبار 1:32 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على الرياض وهذه المناطق

أمطار غزيرة 1:02 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

إنذار أحمر .. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً

أمطار المملكة 7 1:01 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

مساند
1:24 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

"مساند": إيقاف مؤقت للتأمين على عقود العمالة المنزلية

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 2
1:02 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. غرامة 10 ملايين ريال.. المحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"

images
12:04 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر وتحذير من الأرصاد والدفاع المدني على 11منطقة لـ10 مساءً

افلاس العملاء
11:55 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

تعرف على 9 علامات تدل على تعرض عملائك للإفلاس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الطقس - الامطار - امطار - ارشيفية
2:01 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً

أخبار السعودية
1:55 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب في هذه الحالات وتطوير عاجل لخدمة تجديد جواز السفر

إصابات العمل
1:42 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

توضيح من "التأمينات" بخصوص إصابات العمل

الجواز الجوازات أبشر
1:09 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
1:02 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تحذير عاجل عن إمكانية الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة خلال شهور قليلة

المسبار إقليدس
12:16 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تُنشر للمرة الأولى.. صور تكشف تفاصيل مذهلة عن أسرار الكون