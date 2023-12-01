أهم المميزات.. المملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

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فازت
المملكة اليوم، بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO للفترة 2024-2025، وذلك بعد حصولها على 143
صوتًا من الدول الأعضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة
البريطانية لندن.
سلامة
وأمن النقل البحري وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، السلطة
البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة
وأمن النقل البحري وتسعى للحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات
الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية.
تطوير
منظومة النقل البحري وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن فوز المملكة يأتي
تتويجًا للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- ونتيجة لدعمها المستمر
لتطوير منظومة النقل البحري وفق رؤية المملكة 2030، إضافة للمبادرات التي تبنتها
المملكة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها حيث كانت عاملاً محوريًا في تحقيق
هذا الإنجاز.
كما سيتيح للمملكة فرصة تفعيل مبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية والنقل البحري.