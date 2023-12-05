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أهم الملفات.. اختتام القمة الخليجية في الدوحة

انطلاق-القمة-الخليجية-الـ44-في-الدوحة
القمة الخليجية الـ44
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أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اختتام أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ44، والتي انعقدت اليوم في الدوحة، وسط تحديات إقليمية كبيرة في مقدمتها التصعيد في قطاع غزة.اضافة اعلان

حرب غزة تهيمن على القمة الخليجية الـ44

وناقشت القمة الخليجية جملةً من الموضوعات والقضايا، حيث هيمن التصعيد في قطاع غزة على أعمال القمة التي شارك فيها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

أمير قطر: لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية

ةقال أمير قطر إنه لا بد من أن تدرك إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية وزمن الاستعمار انتهى.

مجلس التعاون يستنكر الجريمة النكراء في غزة

وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ44، شدد أمير قطر، على أنه من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة، مشيرا إلى أن مبدأ الدفاع لا يجيز ما سرتكبه الاحتلال من جرائم إبادة
وأكد الأمين العام لمجس التعاون الخليجي أن المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تحتم تشاورا مستمرا وتنسيق بيننا للتعامل معها وتجنب تبعاتها ودعم مكتسبات مجلسنا في شتى المجالات.

القمة الخليجية الـ44

وبحث القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في الدوحة، اليوم عددًا من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، علاوة على تطورات الأحداث في قطاع غزة.

ظروف استثنائية

وتأتي القمة الخليجية في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، مع استئناف إسرائيل حربها على غزة بعد هدنة دامت أيامًا قليلة، كانت قد تحققت بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهودًا دبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وكان من بينها استضافة الرياض "القمة العربية الإسلامية" في نوفمبر الماضي. وحل عادل للقضية الفلسطينية.

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