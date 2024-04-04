"أمم أمثالكم".. تفاصيل وأسرار مذهلة عن ذكاء الحيوانات

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يقول تعالى: "وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ".

لطالما استحوذ عالم الحيوان على اهتمام العلماء الذين عملوا على سبر أغواره، والكشف عن تفاصيله وأسراره المذهلة.

وأظهرت دراسة جديدة أن الحيوانات الصغيرة مثل النمل والنحل تبدو أكثر إدراكًا وذكاءً إلى حد كبير من الطائرات بدون طيار ذات العقول الصغيرة التي يتعامل معها بعض البشر.





ذكاء الزرافة



ذكاء الدلافين



ذكاء النمل



ذكاء كلاب البراري



ذكاء الغربان



تمتلك الزرافة القدر على ضخ الدم لمسافة 14 إلى 19 قدمًا حتى دماغها للقيام بعمليات التفكير عالية الجودة.ووفقًا للباحثين في حديقة حيوان برشلونة، فإن هذه المخلوقات الطويلة ذات الحوافر قادرة في الواقع على القيام بعمليات حسابية ذهنية معقدة، والانخراط في الاستدلال الإحصائي لتقييم الاحتمالات والتنبؤات.الدراسة، التي أجريت على أربعة من زرافات حديقة الحيوان من قبل علماء سلوك الحيوان بجامعة برشلونة، عُرضت على اثنين من الزرافات الذكور والإناث صندوقين شفافين مملوئين بأعواد الخضار.وكان عبارة عن مزيج من أعواد الجزر والكوسة، مع كون الجزر هو الخيار المفضل. لكن سرعان ما بدأ الباحثون في وضع حواجز أمام الصناديق، وإخفاء الإشارات البصرية وإزالة معلومات الرائحة.وفي لعبة فكرية مذهلة، نجحت الزرافات في اختيار الحاوية التي من المرجح أن تنتج أعواد الجزر المفضلة لديها في 17 من أصل 20 تجربة.وقال الباحثون إن ذلك استند إلى الترددات النسبية للطعام في الحاويات، وليس على معلومات أخرى مثل حاسة الشم.وقال الفريق إن النتائج، التي نشرت في مجلة "التقارير العلمية"، تشير إلى أنه على الرغم من صغر حجم دماغ الزرافات نسبيا بالنسبة للثدييات، إلا أنها قد تتمتع بقدرات إحصائية أكثر تطورًا مما كان يعتقد سابقًا.وقال مؤلف الدراسة ألفارو كايكويا من جامعة برشلونة: "تشير نتائج الدراسة إلى أن أحجام الدماغ الكبيرة النسبية ليست شرطًا ضروريًا لتطور المهارات الإحصائية المعقدة".لا يمتلك الدلفين قاروري الأنف دماغًا أكبر من دماغ الإنسان فحسب، بل تحتوي القشرة المخية الحديثة في دماغه على عدد أكبر من الخلايا العصبية وطيات وشقوق أكثر من الأدمغة البشرية الملساء نسبيًا.لا عجب إذن أن يكون الدلفين المسمى كيلي في معهد ميسيسيبي لدراسات الثدييات البحرية قادرًا على تدريب حراسه على إعطائه المزيد من الأطعمة السمكية.تم تدريب كيلي والدلافين الأخرى في المعهد على كيفية التعامل مع القمامة حول المعهد، واستعادة قطع الورق المهملة مقابل الأسماك.لكن كيلي أدركت أن مدربيها سيقبلون أي حجم من الورق مقابل الأسماك، لذلك بدأت في إخفاء قطعة من القمامة تحت صخرة وتمزيق قطعة صغيرة لمقايضتها بالطعام عندما تكون جائعة، مثل عملية حسابية صغيرة لتوفير ميزانية الغذاء.وقالت عالمة الحيوان أنوشكا دي روهان لصحيفة "الجارديان": "هذا السلوك مثير للاهتمام لأنه يظهر أن كيلي لديها إحساس بالمستقبل وتؤخر الإشباع".لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ سرعان ما بدأت كيلي تستخدم آخر أسماكها "المشتراة" لجذب طيور النورس إلى الخزان، حيث قدم مدربوها المزيد من الأسماك لطيور النورس. ووفقًا للباحثة، "أصبح اصطياد النورس لعبة ساخنة بين الدلافين".كما تشرح ماريان تايلور تفاصيل هذه الحادثة في كتاب "عقل الحيوان"، لم تجد كيلي صعوبة في "فهم العقد الاجتماعي لشراء الأسماك بينها وبين مدربيها، ولا في رؤية نقاط الضعف المتأصلة فيه واستغلالها".على مر السنين، خضعت مجموعة كاملة من المخلوقات لما يسمى "اختبار المرآة" للتحقق مما إذا كان بإمكانها رؤية أنفسها أم لا.وفي بعض الحالات، يبدو أن الحيوانات الكبيرة والمتطورة مثل الدببة والكلاب والغوريلا تمتلك هذه القدرة، لكنها في حالات أخرى تهاجم كما لو كانت ترى منافسًا أو غريبًا أو ربما شبيهًا غريبًا، بحسب صحيفة "ديلي ميل".لكن دراسة أجريت عام 2015 في مجلة العلوم أظهرت أن النمل قد يمتلك مستوى معينًا من الوعي الذاتي.وحاول الباحثون بشدة إزالة الطلاء الأزرق من النمل المزين بنقطة زرقاء صغيرة على جبينهم عند النظر إلى المرآة.فقد تم التعامل مع النمل الذي عاد إلى مستعمرته والطلاء على رؤوسه على أنه نوع من النمل يحتمل أن يكون عدائيًا ومنافسًا وتم مهاجمته بلا رحمة."لقد أحدث هذا ضجة في عالم علم نفس الحيوان"، كما كتبت ماريان تايلور في كتابها "عقل الحيوان"، حيث تساءل البعض عن الاستنتاجات التي أثبتها اختبار المرآة.قالت إلين أودونوجو، عالمة النفس المعرفي المتشككة في جامعة كارديف، لموقع "ساينس لايف"، إنها تعتقد أن الاختبار يمكن أن يؤكد "جانبًا واحدًا من الوعي الذاتي" مثل الوعي الجسدي المتطور - مما يعني أن النمل لن يكتب نصوصًا فلسفية عن الطبيعة في أي وقت قريب.ومع ذلك، فإن الدراسة تحدت، على حد تعبير تايلور، "التحيزات القديمة للاقتراح بأن مجرد حشرة تمتلك 250 ألف خلية عصبية في دماغها، يمكن أن تثبت ما نعتبره جانبًا متقدمًا للغاية من الوعي".طورت كلاب البراري، مهارة كبيرة في حفر أنفاق "مدن" مترامية الأطراف تحت الأرض، حيث يمكن أن يصل عدد السكان إلى الآلاف، ويتم حجز المنازل الصغيرة الخاصة لمجموعات فرعية عائلية يسميها العلماء "زمرة".ومع ذلك، فإن كل زمرة، والتي تتكون عادةً من ذكر واحد وثلاث إناث وعدد قليل من الصغار الذين لم يبلغوا سن التكاثر بعد، لا تدافع فقط عن مساحتها الخاصة ضد الزمر الأخرى. بل أنهم ينطلقون أيضًا للدفاع عن "المدينة" بأكملها.تستشهد تايلور بدراسة عالم الأحياء في أريزونا كون سلوبودتشيكوف في كتابها، الذي درس الفروق الصوتية بين نداءات الإنذار التي تطلقها كلاب البراري لمجتمعها.وذكر أن المخلوقات الصغيرة لديها تحذيرات مختلفة للحيوانات المتشابهة بصريًا مثل "الكلاب" و"الذئاب"، حيث يؤدي نداء الإنذار الأخير إلى استجابة طوارئ أسرع.واستخدم سلوبودتشيكوف وزملاؤه معدات وبرمجيات متطورة ليكتشفوا أن كلاب البراري تحكي تفاصيل مدهشة عن المتسللين: كل شيء بدءًا من لون القميص الذي قد يرتديه الشخص، إلى وتيرة وحجم الكلب.الغربان أحد الأنواع التي اشتهرت بذكائها منذ العصور القديمة لا تزال قادرة على أن تكون أكثر إشراقًا مما توقعه البشر.أحد الحيوانات المفترسة الطبيعية للغراب، صقر الشاهين، يطارد طائره الأصغر بحجمه الغاشم ومكره - لذلك طور الغراب إستراتيجيته الهجومية للبقاء على قيد الحياة.ويعمل الغراب على استفزاز صقر الشاهين في مناوشات مرحة، حيث يغوص ويقصفه ويضرب أطراف جناحيه أو ذيله، من أجل اختبار أوقات رد فعله ومعرفة كيف يتصرف.