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أمطار ورياح.. خبراء يحذرون من تقلبات جوية بالمملكة حتى الأسبوع القادم

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تقلبات جوية
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حذر خبراء الأرصاد من تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار على أجواء المملكة، حتى الأسبوع المقبل.

حالة من عدم الاستقرار على أجواء المملكةاضافة اعلان

وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن تتأثر أجزاء واسعة من الشرق الأوسط بما فيها المملكة بحالة عدم استقرار في الأجواء تشمل مناطق عديدة من المملكة، ويُرافقها هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للغبار.

أمطار ورياح وطقس غير مستقر لمدة أسبوع

ويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن يعبر الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط وشمال شبه الجزيرة العربية منخفض جوي في طبقات الجو العالية مع منتصف ونهاية الأسبوع القادم، بالتزامن مع استجابة سطحية وفعالة لما يُسمى بمنخفض البحر الأحمر وتدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المنطقة، ويؤدي ذلك إلى:
1 - هطول الأمطار مصحوبة بالبرق والصواعق والرعد على أجزاء عِدّة من شمال وغرب المملكة، وتمتد تدريجيًا لأجزاء من الوسطى والشرقية.
2 - فرص لتشكل التخريجات البحرية و تأثيرها على بعض المناطق الساحلية.
3 - نشاط للرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق قُبيل هطول الأمطار.
كما يترافق هذا النظام الجوي بكتلة هوائية أقل حرارة من المُعتاد، بحيث تشهد العديد من مناطق المملكة تقلبات في درجات الحرارة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء أكثر بُرودة لاسيما في ساعات الليل.

أمطار رعدية ونشاط في التيارات الهابطة

فيما يتجدد تأثر بعض المحافظات من مكة المكرمة اليوم الخميس بأحوال جوية غير مُستقرة يرافقها هطول للأمطار مصحوبة بالبرق والصواعق والرعد بالإضافة إلى نشاط للتيارات الهابطة في بعض المناطق.

عواصف رعدية وسحب ركامية

ومن المتوقع أن تتكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة ساعات ما بعد الظهر والمساء على منطقة مكة المكرمة، يتخللها تكون غيوم ركامية وبخاصة على المُرتفعات الشرقية من مكة المكرمة، وتشمل بذلك أجزاء من محافظة الطائف ويُرافقها هطول أمطار مُتوسطة في أغلبها مصحوبة بالعواصف الرعدية.
ولا يُستبعد أن تمتد بعض السُحب الماطرة غربًا لتطال بذلك أجزاء من المشاعر المُقدسة خاصة فترة العصر والمساء.

أمطار رعدية وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

في الوقت نفسه، رفع الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.

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