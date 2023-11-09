أمطار ورياح.. خبراء يحذرون من تقلبات جوية بالمملكة حتى الأسبوع القادم

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حذر
خبراء الأرصاد من تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار على أجواء المملكة، حتى
الأسبوع المقبل.
حالة
من عدم الاستقرار على أجواء المملكةوحسب
"طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن تتأثر أجزاء واسعة
من الشرق الأوسط بما فيها المملكة بحالة عدم استقرار في الأجواء تشمل مناطق عديدة من
المملكة، ويُرافقها هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للغبار.
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أمطار
ورياح وطقس غير مستقر لمدة أسبوعويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن يعبر الحوض الشرقي للبحر الأبيض
المُتوسط وشمال شبه الجزيرة العربية منخفض جوي في طبقات الجو العالية مع منتصف ونهاية
الأسبوع القادم، بالتزامن مع استجابة سطحية وفعالة لما يُسمى بمنخفض البحر الأحمر وتدفق
للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المنطقة، ويؤدي ذلك إلى:
1 - هطول الأمطار مصحوبة بالبرق والصواعق والرعد على أجزاء عِدّة من شمال وغرب المملكة، وتمتد تدريجيًا لأجزاء من الوسطى والشرقية.
2 - فرص لتشكل التخريجات البحرية و تأثيرها على بعض المناطق الساحلية.
3 - نشاط للرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق قُبيل هطول الأمطار.
كما يترافق هذا النظام الجوي بكتلة هوائية أقل حرارة من المُعتاد، بحيث تشهد العديد من مناطق المملكة تقلبات في درجات الحرارة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء أكثر بُرودة لاسيما في ساعات الليل.
أمطار رعدية ونشاط في التيارات الهابطةفيما يتجدد تأثر بعض المحافظات من مكة المكرمة اليوم الخميس
بأحوال جوية غير مُستقرة يرافقها هطول للأمطار مصحوبة بالبرق والصواعق والرعد بالإضافة
إلى نشاط للتيارات الهابطة في بعض المناطق.
عواصف رعدية وسحب ركاميةومن المتوقع أن تتكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة ساعات
ما بعد الظهر والمساء على منطقة مكة المكرمة، يتخللها تكون غيوم ركامية وبخاصة على المُرتفعات
الشرقية من مكة المكرمة، وتشمل بذلك أجزاء من محافظة الطائف ويُرافقها هطول أمطار مُتوسطة
في أغلبها مصحوبة بالعواصف الرعدية.
ولا يُستبعد أن تمتد بعض السُحب الماطرة غربًا لتطال بذلك أجزاء من المشاعر المُقدسة خاصة فترة العصر والمساء.