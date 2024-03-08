أفضل 10 حدائق يمكنك الاستمتاع بها في نجران.. الأنشطة والموقع

تشتهر مدينة نجران بجمالها الطبيعي وحدائقها المتعددة، حيث تعد حدائق نجران هي الوجهة الأكثر إقبالًا من قبل المواطنين والمقيمين. وذلك لإمكانية ممارسة العديد من الأنشطة بها، والابتعاد عن ضوضاء المدينة.
وفي هذه الفقرة التي يقدمها موقع صحيفة تواصل، لقرائه الكرام من كل جمعة، نستعرض لكم أفضل 10 حدائق في نجران وموقع كل حديق والأنشطة التي يمكن أن تستمتع بها في هذه الحدائق.
حديقة الملك فهديصنفها البعض بأنها أفضل حديقة في المملكة، كما
أنها مناسبة جدًا للأطفال، وذلك لأنهم يمكنهم ممارسة العديد من الأنشطة فيها ومنها
ركوب الدراجات وعربات الأطفال. كما أنها حديقة جميلة، ونظيفة وبها الكثير من
الخدمات، كذلك تحتوي على دورات المياه وموقعها قريب المطاعم والكافيهات المقابلة
لها.
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حديقة الحزام واحدة
من أكبر وأجمل حدائق نجران ، المثالية للعائلات لقضاء عطلات ترفيهية ممتعة. تمتاز
الحديقة بمساحات خضراء واسعة ، تُتيح لزوارها ممارسة العديد من الأنشطة والرياضات
المختلفة في الهواء الطلق.
تمتع بالاسترخاء في الحديقة ، والتأمل في المناظر الطبيعية ، أو المشي في الممرات. كما يُمكنك الاستمتاع بإقامة حفلات الشواء المُمتعة، وترك الأطفال يلعبون في منطقة الألعاب المُخصصة لهم.
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غابة سقاميمكن لزائي حديقة سقام ممارسة الرياضة مثل
المشي، والركض، وتحتوي على مساحات خضراء واسعة كما يمكن عمل حفلات شواء. وتضم
الكثير من الأشجار الطبيعية الجميلة التي يمكنك أن تستظل أسفلها، وتتميز الحديقة
بوجود باب خاص بدخول العائلات.
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منتزه أبا الرشاشيقع المنتزه في شمال نجران، وهي حديقة مفتوحة
ولطيفة بها الكثير من المساحات الخضراء، كذلك نظيفة وتقدم العديد من الخدمات
للزوار. والحديقة مجهز بطريقة مثالية للنزهات العائلية، وتكون رائعة بشكل خاص في
فصل الربيع؛ حيث يكون الطقس مثاليًا. وتحتوي الحديقة على مجموعة من ألعاب الأطفال،
والكثير من الأشجار.
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حديقة الواديحديقة جميلة وصغيرة مقارنة بالحدائق الأخرى،
كما أنها مناسبة للأطفال والعائلات، وتحتوي الحديقة على ألعاب خاصة بالأطفال؛
ليقضوا فيها وقتًا رائع. وذلك بالإضافة إلى الكثير من المسطحات الخضراء، ويمكنك
الجلوس والاستمتاع بالجمال الطبيعي من حولك في الأماكن المخصصة.
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حديقة الخزاميالحديقة مجهزة بأماكن الجلوس، ومنطقة ألعاب
مظللة للأطفال، كما أنها هادئة وواسعة، وتضم مسطحات خضراء كبيرة، فضلًا عن الأشجار
الجميلة التي تنتشر بكثرة في جميع أرجاء الحديقة.
وهي مكان هاديء وجميل وخاصة في الليل، كما أنها نظيفة وتتميز بطبيعها الجميلة التي تمنحك شعور بالسلام وصفاء الذهن. وتعد الحديقة متنفس لأهالي المنطقة، ويفضلها الكثير من السكان والزوار.
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منتزه الشلاليعتبر منتزه الشلال من المنتزهات الرائعة، فهو
عبارة عن منتزه صناعي جميل، وسط مساحة خضراء، وهو من أهم معالم نجران، فالذهاب
إليه يحسن من حالتك المزاجية. وذلك لأن هناك العديد من المناظر الطبيعية الجميلة
والأزهار المنتشرة في كل مكان.
يحتوي المنتزه على الجلسات، ولكنها ليست كثيرة، وقد تجده مزدحمًا في كثير من الأحيان. ويعد من الأماكن الترفيهية الرائعة التي ستستمتع بالذهاب إليها ومشاهدتها.
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حديقة الريانتقع الحديقة في موقع ممتاز مما يسهل الوصول
إليها، وتمر هناك سيارة تبيع الأيس كريم، فهي من أجمل الحدائق التي يمكنك زيارتها
والاستمتاع بها وبجوها الرائع، والحديقة مناسبة للعائلات والأطفال، وهناك منطقة
خاصة بألعاب الأطفال. وتضم مقهى مخصص في تقديم المشروبات اللذيذة.
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حديقة الملك سعودتعد من أجمل حدائق مدينة نجران، ومن أفضل
الأماكن التي يمكنك أن تقضي فيها وقتًا رائع، وهي مناسبة للعائلات، وكذلك الأفراد.
ويوجد بالحديقة الكثير من الجلسات، والمقاعد ذات المظلات وتضم الحديقة نافورة راقصة تعطي منظرًا جماليًا رائعًا. كما يوجد الكثير من الأشجار والنباتات والزهور التي تبعث في نفسك الشعور بالبهجة، كما يوجد أماكن لعب الأطفال.
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حديقة الجوافةتعد حديقة الجوافة من الحدائق المميزة،
والنظيفة والتي تحتوي على الكثير من المسطحات الخضراء، والأشجار، فضلًا عن ألعاب
للأطفال. ويوجد بالحديقة ممشى يحيط بها وتسمح لمحبي رياضة المشي والركض بالتجول
فيها.
موقع حديقة الجوافة.. اضغط هنا