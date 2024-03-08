أفضل 10 حدائق يمكنك الاستمتاع بها في نجران.. الأنشطة والموقع

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تشتهر مدينة نجران بجمالها الطبيعي وحدائقها المتعددة، حيث تعد حدائق نجران هي الوجهة الأكثر إقبالًا من قبل المواطنين والمقيمين. وذلك لإمكانية ممارسة العديد من الأنشطة بها، والابتعاد عن ضوضاء المدينة.



وفي هذه الفقرة التي يقدمها موقع صحيفة تواصل، لقرائه الكرام من كل جمعة، نستعرض لكم أفضل 10 حدائق في نجران وموقع كل حديق والأنشطة التي يمكن أن تستمتع بها في هذه الحدائق.





حديقة الملك فهد







حديقة الحزام







غابة سقام







منتزه أبا الرشاش







حديقة الوادي







حديقة الخزامي







منتزه الشلال







حديقة الريان







حديقة الملك سعود







حديقة الجوافة





