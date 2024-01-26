أفضل أماكن قضاء الإجازة الأسبوعية.. جولة رائعة في منتزه الدرعية

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة.



وحتى نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته/ نقدم لكم هذا الأسبوع أحد أجمل منتزهات الرياض. اضافة اعلان





منتزه الدرعية



مرح واسترخاء منتزه الدرعية



منتزه الدرعية ذو طابع وموقع مميز



تراث وتاريخ







أفضل الأنشطة التي يُمكنك القيام بها في منتزه الدرعية الرياض



الخدمات والمطاعم







أسعار الدخول إلى حديقة ومنتزه الدرعية



موقع منتزه الدرعية الرياض

