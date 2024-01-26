أفضل أماكن قضاء الإجازة الأسبوعية.. جولة رائعة في منتزه الدرعية

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة.
وحتى نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته/ نقدم لكم هذا الأسبوع أحد أجمل منتزهات الرياض.
منتزه الدرعيةمن أفضل الأماكن
التي يمكنك قصدها في الإجازة الأسبوعية رفقة عائلتك، هي حديقة الدرعية، حيث موقعها
المميز عن أي حديقة أخرى.
ويأتي ذلك لاحتوائهاعلى مسطحات خضراء بمساحات كبيرة بها أشجار النخيل ومنظر الخضرة الخلابة، كما أنها مجهزة بٱحدث أساليب الراحة، ففيها دورات مياه ومواضي وأماكن للصلاة وكفيهات ومطاعم ومحلات بيع الملابس التراثية والمتنيات التراثية والجلسات الجميلة.
كما أنها مطلة على الوادي وبها "واي فاي" لخدمات الإنترنت، حيث يقصدها جنسيات كثير عربية وأوربية للإطلاع على الأماكن التراثية التي تحكي تاريخ المملكة وبها باص سياحي يأخذكم بجولة مع شرح تعريفي بكل مكان.
مرح واسترخاء منتزه الدرعيةلتمضية نهار
مميز، نوصيك بزيارة حديقة و منتزه الدرعية الرياض للتنزّه في جنباتها، رُبما
بصُحبة كتابٍ جيّد، أو برفقة أشخاص مُقرّبين منك، فأنت على موعدٍ مع لحظات من
المرح والاسترخاء سوف تقضيها في هذه الحديقة التي تُعتبر من أفضل منتزهات الرياض.
منتزه الدرعية
ذو طابع وموقع مميز
من أكثر الأشياء التي تجعل المنتزه مميز من بين غيره من المنتزهات الأخرى أنه ذو موقع استراتيجي مميز ورائع، وأيضًا هو من الأماكن المناسبة جدًا لجميع محبي ركوب الدراجات الهوائية، حيث أنه من الممكن أن يتم الاستمتاع بداخله بجولة مميزة ورائعة، وذلك بغرض التعرف على جميع المعالم والمرافق التي توجد في المكان طوال الوقت، وبشكل مميز ورائع، وبها المناظر الطبيعية الخلابة الرائعة والتي تجعل الكثيرين يريدون زيارتها.
تراث وتاريخمهد الحضارة
الذي يعرض في منتزه ذو طابع تراثي لما يحتويه من الآثار والأحداث التاريخية التي يسجلها
التاريخ منذ ما يقارب 300عام، والدرعية هي مدينة عربية تقع في إقليم عارض اليمامة التار
يخي جنوب هضبة نجد وتتبع مدينة الرياض حيث تبعد عن الرياض بحوالي 20 كيلو متر، وتبلغ
مساحتها حوالي 60 ألف متر مربع، فُيعد من أهم معالم السياحة في الرياض.
أفضل الأنشطة
التي يُمكنك القيام بها في منتزه الدرعية الرياض1- أفضل بداية ليومك الذي ستُمضيه في هذه
الحديقة هي التجوّل للتعرّف على جميع أرجاء الحديقة، حيث ستُتيح لك فرصة للتخطيط
لسير باقي اليوم بالشكل المناسب.
وبالتأكيد لن تقوى على مقاومة تأمُّل العديد من الأشياء التي ستراها خلال تجوّلك، كتلك الأشجار الظليلة و المساحات الخضراء الواسعة.
ورُبما انجذبت أكثر لما تزدان به الحديقة من برك مائية رائعة و شلالات اصطناعية، وإن شعرت بأنك بحاجة للاستراحة، فسوف تعثُر على العديد من أماكن الجلوس الموزّعة في أنحاء الحديقة كافة.
2- متعة أُخرى ستحظى بها عند تأدية بعض الأنشطة الحركية وسط الأجواء الطبيعية الجميلة، إذ أن حديقة ومنتزه الدرعية في الرياض تُوفّر مسارات خاصة بالمشي وكذلك خدمة تأجير الدراجات الهوائية.
3- وسيجد الصغار في حديقة ومنتزه الدرعية ، مساحة أُعدّت خصيصاً لهم مع بعض الألعاب التي ستُسليّهم طوال فترة تواجُدهم في المكان.
4- كما يمكنكم زيارة الآثار والأطلال التي تتضمنها منطقة الدرعية، والمحيطة بالمتنزه، والتي يعود تاريخ بعضها لبداية العصر الإسلامي والدعوة الإسلامية.
الخدمات والمطاعم
على صعيد الخدمات فقد قدّمت الحديقة بعض المرافق العامة والخدمات أهمّها، موقف للسيّارات و مقهى و حمّامات عامة بالإضافة إلى مطعم.