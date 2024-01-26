أطلق العنان لعبقريتك الداخلية.. كيف تتغلب على القيود النفسية وتعزز ثقتك بنفسك وتحقق النجاح؟

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نمتلك جميعًا عبقرية داخلية. لكن إذا سألتك الآن: ما الذي تتقنه؟ ستجد صعوبة في الإجابة على ذلك.

يطلق عالم النفس الأمريكي جاي هيندريكس على هذه المشكلة اسم "مشكلة الحد الأعلى". وهو عبارة عن سقف زجاجي يحد من إمكاناتك الحقيقية، وهو أمر لا يدرك حتى الأشخاص الناجحون للغاية في كثير من الأحيان أنهم يفعلونه. اضافة اعلان

ويطرح بول ماكينا، وهو صاحب رؤى في الفلسفة وعلم النفس في كتابه الجديد "النجاح من أجل الحياة: سر تحقيق إمكاناتك الحقيقية"، وسائل تساعد على التخلص من الأفكار المقيدة للذات من خلال توضيح كيفية العثور على عبقريتك الداخلية، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".





السير روجر بانيستر



توماس إديسون



تسخير العبقرية الداخلية



ادخل إلى قدوتك لتجد العبقرية بداخلك



الاقتراض من قدوة واثقة



تجربة إمكاناتك الحقيقية



قوة الراحة



ويقول ماكينا، إن أحد الأمثلة المفضلة لديه لكسر مشكلة الحد الأعلى هو الميل لمدة أربع دقائق - الأمر الذي قال الخبراء إن جسم الإنسان غير قادر على القيام به.فعل ذلك السير روجر بانيستر في عام 1954، - الذي أصبح أول عدّاء يقطع ميل في أقل من أربع دقائق، عندما سجل ثلاث دقائق و59.4 ثانية في مضمار بمدينة أوكسفورد في السادس من مايو 1954.وكجزء من تدريبه، تصور الإنجاز. وأعد نفسه عقليًا للنجاح. وتجنب عمدًا معرفة أوقات العدو قبل المشاركة في المنافسات، واخترا بدلاً من ذلك تسخير قوة الإيمان.الأمر المثير للاهتمام هو أنه في غضون 13 شهرًا من سباقه التاريخي، كسر ستة رياضيين آخرين مسافة الميل في أقل من أربع دقائق. وحتى الآن، أنجز أكثر من 1650 رياضيًا ما كان يُعتقد سابقًا أنه يتجاوز حدود القدرة البشرية.إذًا، ما الذي تغير بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين تمكنوا من اختراق هذا السقف الزجاجي؟من الواضح أن البشر لم يصبحوا أكثر لياقة بدنية في غضون ما يزيد قليلاً عن عام، لكن الآخرين اكتسبوا الثقة في أنفسهم بأنهم هم أيضًا قادرون على تحقيق ذلك، لأن شخصًا آخر أثبت أن ذلك ممكن.توضح القصة التي تُروى غالبًا عن المخترع العبقري توماس إديسون أيضًا قوة الإيمان بالنفس وتسخير العبقرية الداخلية. فقد ابتكر المصباح الكهربائي المتوهج وكاميرا الصور المتحركة، بالإضافة إلى تحسين الهاتف، على الرغم من أنه بالكاد التحق بالمدرسة.تقول القصة إنه في أحد الأيام، أخذ رسالة إلى والدته نانسي من معلمته. وعندما سألها عما تحتويه قالت له: "ابنك عبقري" وإنه ذكي جدًا لدرجة أنها بحاجة إلى تعليمه بنفسها، وهو ما فعلته بعد ذلك.بعد وفاة والدته، وجد إديسون تلك الرسالة بين أوراقها الشخصية. وبدلاً من احتواء ما زعمته المعلمة، يبدو أنه قيل عنه إنه "مختل"- وهو مصطلح كان يستخدم في تلك الأيام للدلالة على عدم وضوح العقل- وتم طرده من المدرسة.لكن لأن والدة إديسون أخبرته أنه عبقري، فقد قامت بتثبيت الثقة بالنفس، ولم يكن مقيدًا بمعتقدات معلمته السابقة، وبدلاً من ذلك قام بتسخير عبقريته الداخلية واستمر في تحقيق نجاح مذهل.قام كل من إديسون وبانيستر بتسخير عبقريتهما الداخلية إما عن طريق التجاهل أو التجاهل للقيود الملموسة على فرصهما في النجاح.لكي تفعل الشيء نفسه، عليك أن تفكر خارج الصندوق.يقول ماكينا: قبل بضع سنوات، عندما كنت أشعر بأنني عالق بعض الشيء في الحياة، طلب مني صديقي وزميلي المؤلف مايكل نيل أن أقوم بنسخة مما يسميه جاي هندريكس، تمرين مناطق العبقرية الأربع.وتقوم الفكرة على رسم أربعة مربعات، في المربع الأول في الزاوية اليمنى العليا طلب مني أن أضع شيئًا كنت سيئًا فيه. في المربع الأيمن السفلي طلب مني أن أضع شيئًا لم أكن جيدًا أو سيئًا فيه بشكل خاص؛ في الزاوية السفلية اليسرى، وضعت شيئًا أجيده، وفي الزاوية العلوية اليسرى وضعت شيئًا كنت بارعًا فيه.وهذا يدفعك إلى الإدراك المفاجئ بأنك بالفعل رائع في شيء ما، مما يجعلك تنطلق نحو إمكاناتك الحقيقية من خلال تثبيت الثقة بالنفس.وعلى مر السنين، قال ماكينا إنه قام بهذه العملية مع أشخاص من جميع مناحي الحياة، بما في ذلك المتفوقين، حيث يجب على الجميع أن يدركوا أنهم بارعون في شيء ما، وغالبًا ما تكون هذه سمة كانوا يعتبرونها أمرًا مفروغًا منه في السابق.وبمجرد اكتشافك للأمر، سوف يزيد ذلك من ثقتك بنفسك ويساعدك على الصعود نحو النجاح المتزايد باستمرار.يضيف ماكينا: كثيرًا ما يخبرني الناس أنهم يعانون من أجل التخلي عن بعض المعتقدات المقيدة التي تعيقهم. وإذا كنت تشعر بنفس الطريقة، حاول أن تفكر فيها على أنها مجرد مواطن خلل بسيطة في برامج الكمبيوتر التي تشكل عقلك.وبمعنى آخر، شيء يمكن حله بسهولة من خلال القليل من إعادة البرمجة الأساسية، بنفس الطريقة التي تقوم بها بإصلاح جهاز الكمبيوتر.وإحدى الطرق السريعة للغاية للقيام بذلك هي تطبيق الأسلوب التالي، والذي يجعلك تدخل حياة شخص يتمتع بالفعل بإنجازات فائقة.يجب أن يكون شخصًا يعيش حياة مثالية ترغب في تقليدها، من خلال التصور بأنك يمكنك التحلي بصفاته. لا يهم إذا كنت تعرفه أم لا، وليس من الضروري أن تكون شخصًا مشهورًا،.1. فكر في شخص يعمل بإمكاناته الحقيقية، أو بالقرب منها.2. الآن تخيله واقفًال أمام.3. بعد ذلك، تخيل الدخول إليه ورؤية العالم من خلال عينه، واستمع إلى حواره الداخلي واشعر بما يشعر به.4. لاحظ الأماكن التي يشعر فيها بالتحسن في جسده، وعندما تشعر بذلك، جرب بنفسك.5. بعد ذلك، امنح هذا الشعور الجيد لونًا.6. تخيل الآن أنك تنشر هذا الشعور الجيد إلى أعلى رأسك وصولاً إلى أطراف أصابع قدميك.7. الآن ضاعف سطوع اللون.8. الآن، بينما أنت في ذرورة هذه الحالة الذهنية والجسدية، اضغط على إبهامك وإصبعك الأوسط معًا واجمعهما معًا بينما تشعر بهذا الشعور الجيد. قم بذلك عدة مرات لإنشاء رابط قوي.بعد أن دخلت في عقلية الشخص الملهم لك، اخطُ إلى شخصيتك الجديدة باستخدام التمرين التالي، والذي سيمكنك من الرؤية والشعور والاستماع إلى ما يعنيه تحقيق إمكاناتك الكاملة.1. تخيل شاشة سينما أمامك، وأن هناك فيلمًا يتم عرضه يظهر شخصيتك الجديدة - نسخة منك تعمل بإمكانياتك الحقيقية، أو قريبة منها.2. لاحظ وقفتك، والتعبير على وجهك، والضوء خلف عينيك، وصوتك، وطريقتك في الإيماءات، والتواصل مع الآخرين، وكل شيء يتيح لك معرفة أنك في حالة ذهنية وجسدية مذهلة.3. الآن، انطلق فوق تلك الشخصية الجديدة التي تظهر على الشاشة.4. انظر من خلال عيونك الحقيقية المحتملة، واستمع إلى حوارك الداخلي، واشعر بمدى السعادة التي تشعر بها في هذه الحالة الذهنية والجسدية المذهلة.5. لاحظ المنطقة التي تشعر فيها بالتحسن في جسمك.6. بعد ذلك، امنح هذا الشعور الجيد لونًا.7. الآن تخيل أنك تنشر هذا الشعور الجيد إلى أعلى رأسك ونزولاً إلى أطراف أصابع قدميك.8. الآن ضاعف سطوع اللون.كرر هذا التمرين مرتين أخريتين، وبعد ذلك، عندما تكون في ذروة حالة ذهنية وجسدية، قم بحركة التثبيت المشار إليها في الجزء الأول من هذه السلسلة، من خلال الضغط على إصبعي الإبهام والوسطى معًا وضمهما معًا بينما تكون في ذروة عقليتك الإيجابية.توقف مؤقتًا من أجل تجربة وتعزيز تلك المشاعر الرائعة التي تريد ترسيخها. قم بذلك عدة مرات لإنشاء رابط قوي.عندما تفكر في شخص ناجح، فمن السهل أن تتخيل أنه من النوع الذي لا يرتاح أبدًا - وأن جهوده يجب أن تكون لا نهاية لها حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.لكن في الواقع، السماح لوعيك بالمد والجزر – في بعض الأحيان يكون حادًا ومركزًا، وفي أحيان أخرى ينجرف ويتحرر – على مدار اليوم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تحقيق المزيد مما تسعى لتحقيقه في الحياة.هناك علم حقيقي وراء هذا. معظم الناس يدركون إيقاع الساعة البيولوجية، وهو دورة نومنا واستيقاظنا. ولكن هناك أيضًا دورة ثانية تسمى الإيقاع الفائق، وهو أمر لا يقل أهمية.كلمة "ultradian" تعني "عدة مرات في اليوم"، وهو المفتاح لفهمها، دورة طبيعية من الراحة واليقظة تحدث كل 90 دقيقة تقريبًا - يمكن أن يمنحك الاستفادة منها استراحة شفاء وتجديدًا، مما يعزز بدوره الصحة البدنية والعقلية والعاطفية.إحدى مشاكل الحياة الحديثة هي أننا لا ندرك قيمة إيقاعنا الفائق. يتجاهل العديد من الأشخاص هذه الرسالة من أجسادهم بأن الوقت قد حان للاسترخاء قليلاً. وبدلاً من ذلك، يتناولون فنجانًا آخر من القهوة، أو يحاولون التركيز بشكل أكبر.في الآونة الأخيرة، طلب فريق من الباحثين في مجال النوم في معهد باريس للدماغ من 103 متطوعين إكمال سلسلة من المسائل الرياضية.واكتشفوا أن أولئك الذين أخذوا قيلولة صغيرة والذين وصلوا إلى نقطة لطيفة من النوم (حيث كانوا في المنطقة بين الاستيقاظ والنوم) كانوا أكثر عرضة لحل المسائل الرياضية بثلاث مرات تقريبًا من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.كانت تلك المرحلة "البينية" بمثابة محفز إبداعي وأدت إلى لحظات من العبقرية.هناك أوقات، بالطبع، قد تكون فيها مرتبطًا بموعد نهائي لاا يتعين عليك تجاوزه. لكن إذا كان من الآمن والمناسب القيام بذلك، مرة أو مرتين في اليوم - أثناء استراحة الغداء في العمل، أو بعد أن يذهب الأطفال للنوم مباشرةً - فعندما تجد نفسك تحلم بأحلام اليقظة، يجب أن تحاول التخلص منها والمضي قدمًا. يستغرق الجسم والدماغ حوالي 15 دقيقة للاسترخاء وتجديد مخزون الطاقة.لذلك، في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك تشعر بأحلام اليقظة، اسمح لأفكارك أن تبطئ وتسترخي في الشعور الجميل الناعم بينما تتحرر عضلاتك من التوتر. قريبًا، ستتطور حالة تشبه النشوة الصغيرة؛ قد تتطوزر إلى قيلولة قوية. فقط دع عقلك يتجول، وسيكون الأمر بمثابة إعادة شحن البطارية وإعادة ضبطها بشكل طبيعي.ستخرج من هذا الحلم وأنت تفكر بوضوح وستشعر بالنشاط العقلي. وسوف تشكرك عبقريتك الداخلية على ذلك.