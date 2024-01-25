الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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أخطرها" الأبتر والنفاثة وزائفة القرنين".. 26 أفعى تنتشر في الجزيرة العربية

أفعى
أفعى
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تنتشر الأفاعي بشكل كبير  في الجزيرة العربية بسبب سرعة تكاثرها، وذلك بسبب القضاء على مفترساتها مثل الكواسر من الطيور وحيوان الغرير.

 وشبه الجزيرة العربية تزخر بقرابة 26 نوعاً من أنواع الأفاعي التي تم توثيقها علمياً، بعضها شديد السميّة والآخر غير سام.اضافة اعلان

أخطر الأفاعي في شبه الجزيرة العربية:

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن أهم الأفاعي  وأشهرها التي تزخر بها الجزيرة العربية ومن أشهرها:

1-الأبتر أو  الثعبان الأسود الخبيث: تعتبر واحدة من أخطر أفاعي العالم من حيث سُمّيتها، وتمتاز برأس صغير يصعب تمييزه عن الذنب وجسم أسود شديد اللمعان.

بينما  يصل طول هذه الأفعى إلى حوالي 80 سنتيمترا، وأنيابها قادرة على البروز إلى الخارج ما يعرض من يحاول إمساكها إلى خطر اللدغ بسهولة.

وتنتشر هذه الأفعى في مرتفعات جبال طويق وجنوب سلطنة عُمان وتحديدا محافظة ظفار وكذلك جنوب محافظة المهرة في اليمن.

2- الكوبرا العربية: سم هذه الأفعى، من نوع "نوروتوكسين"، يمكنه أن يدمر في ثواني معدودة الجهاز العصبي لأي شخص أو حيوان.

وجسم الكوبرا العربية يتجاوز طوله المترين، عن الأرض بشكل مخيف ومفاجئ، وهي تستوطن الأجزاء الجنوبية من المملكة، إضافة إلى المناطق المتاخمة للحدود العُمانية-اليمنية.

3- زائفة القرنين: تعيش هذه الأفعى في ثنايا الأماكن المموهة جيدا بغية مفاجأة طرائدها من القوارض، بانقضاضها السريع القاتل، وهي نوع من الأفاعي شديدة السمية.

4- أفعى الرمال العربية المقرنة: تتميز  بجسم غليظ ورأس مثلث وبوجود قرنين واضحين على رأسها.
 يلقبها الأهالي أيضا بـ "أم جنيب" بسبب حركة زحفها الجانبية، حيث  تمتلك هذه الأفعى القدرة على دفن نفسها داخل الرمال لفترات طويلة في انتظار مرور فرائسها.

5- الأفعى النفاثة أو النافخة: من الثعابين الخطرة شديدة السمية، وهي من أضخم أفاعي جنوب الجزيرة العربية.
وسبب تسميتها بـ"الأفعى النافخة" هو قدرتها، لدى إحساسها بالخطر، على ملء معدتها بالهواء ثم إطلاقه مصدرة صوت نفخ عالٍ.
و تنتشر هذه الأفعى في الأودية والمناطق الزراعية وعلى جوانب المستنقعات، خصوصا في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة.
 
6- الأفعى الرقطاء:  من أخطر الأفاعي وأشدها سمية، حيث يدمر سمّها خلايا الدم.

كما تنتشر على طول أودية ومرتفعات سلسلة جبال الحجر الفاصلة بين الإمارات وعُمان.

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