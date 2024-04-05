أجرها يعدل عبادة 83 عامًا.. عبادات وطاعات لا تفوتك في ليلة القدر

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"لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ"، ميز الله تعالى بعض الأزمنة على بعض، ومنح المسلمين خصوصية لا مثيل لها من قبل، فجعل عبادة ليلة واحدة في العام تعدل عبادة ألف شهر، أو 83 عامًا.





إخفاء ليلة القدر



ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر



ما تبقى من الليالي الوترية



ليلة القدر تبدأ من بعد المغرب



أداء صلاة العشاء والفجر في جماعة



الصلاة والتهجد



ما هو أفضل الأدعية في ليلة القدر؟



الصلاة مع الأهل



قراءة القرآن في ليلة القدر



وقد أخفى الله عنا هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، لحكمة عظيمة أشار إليها كثير من أهل العلم.قال ابن قدامة: "قال بعض أهل العلم: أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في طلبها ويجدوا في العبادة طعمًا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليكثروا في الدعاء في اليوم كله وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليجتهدوا في جمعها وأخفى الأجل وقيام الساعة ليجد الناس في العمل حذرًا منها".ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز، مفتي المملكة الراحل: "وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن هذه الليلة متنقلة في العشر، وليست في ليلة معينة منها دائمًا، فقد تكون في ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين، وقد تكون في ليلة خمس وعشرين، وقد تكون في ليلة سبع وعشرين وهي أحرى الليالي، وقد تكون في تسع وعشرين، وقد تكون في الأشفاع. فمن قام ليالي العشر كلها إيمانًا واحتسابًا أدرك هذه الليلة بلا شك، وفاز بما وعد الله أهلها".وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان" (متفق عليه). وروي عن عائشة أم المؤمنين- رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان".وتتبقى ليلتان وتريتان من شهر رمضان، وهما: ليلة 27 رمضان التي تبدأ من مغرب اليوم الجمعة حتى فجر يوم السبت، وليلة 29 رمضان التي تبدأ من مغرب يوم الأحد وتنتهي فجر يوم الإثنين.ويتطلب هذا من المسلم أن يبذل قصارى جهده، حتى لا يفوت حظه العظيم من هذه الليلة المباركة، بالصلاة والقيام وقراءة القرآن والإكثار من الصدقة رجاء أن ينظر إليك بعين رحمته فيعتقك من النار ببركة هذه الليلة العظيمة.ويبدأ وقت ليلة القدر من بعد صلاة المغرب، لذا، يستحب أن يكثر المسلم من أعمال العبادات والطاعات من المغرب إلى أذان الفجر حتى يناىل عظيم الأجر والمثوبة من الله تعالى.على أنه يتعين على المرء أن يتجنب معصية الله، مثل الذنوب والغيبة والمزاح فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك حتى لا يؤدي ذلك، إلى إضاعة ليلة القدر والحرمان من أجرها.روى البيهقي عن أبي هريرة والطبراني عن أبي أمامة مرفوعًا: "من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر"، وروى الخطيب عن أنس رفعه: "من صلى ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة فقد أخذ من ليلة القدر بالنصيب الوافر" .وفي مسلم مرفوعًا: "من يقم ليلة القدر فيوافقها غفر له ما تقدم من ذنبه"، ولأحمد والطبراني عن عبادة مرفوعًا: "فمن قامها إيمانًا واحتسابًا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".ومن المستحب أن يقيم المسلم ليلة القدر بالصلاة، قال ابن رجب: وأما العمل في ليلة القدر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه. وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة.وقيام الليل يتؤدى مثنى مثنى، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى"كذلك يستحب أن يدعو المسلم في ليلة القدر، وأن يكثر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني.وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر".ومن الجائز أن يدعو المسلم بما يجريه الله على قلبه ولسانه، ومن ذلك الدعاء لنفسه وأهله وأولاده، وأن يطلب من الله أن يفيض عليه من واسع الأرزاق.وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ".لذا، فمن المستحب أن يخصص المسلم جزءًا من صلاته في البيت حتى يشاركه أهله الصلاة معه.ومن أفضل الأعمال في ليلة القدر، قراءة القرآن في هذه الليلة التي نزل فيها القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط ختم القرآن في هذه الليلة، ومن تيسر له ذلك فقد نال أجرًا عظيمًا.