9 مفاهيم للاستهلاك ترتبط بالصحة النفسية.. تعرف عليها

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حدد الكاتب محمد الحمزة، تسعة مفاهيم متعلقة بالاستهلاك وعلاقته بالصحة النفسية والحياة الاجتماعية.

واستعرض الحمزة عبر صحيفة "الرياض"، تلك النظريات على النحو التالي: اضافة اعلان





-نظرية (الاستهلاك والرضا النفسي)



-نظرية (الاستهلاك الفاخر والحالة الاجتماعية)



-نظرية (استهلاك الرفاهية والرفاهية النفسية)



-نظرية (استهلاك الإعلان والتأثير النفسي)



-نظرية (الاستهلاك العاطفي)



-نظرية (الاستهلاك الهادف)



-نظرية (الاستهلاك الاجتماعي)



-نظرية (الاستهلاك والسعادة الدائمة)



تشير إلى أن الاستهلاك المناسب والمتزن يمكن أن يؤدي إلى الرضا النفسي، فعندما يتمكن الناس من تلبية احتياجاتهم المادية والاستمتاع ببعض اللوازم والتجارب التي يرغبون فيها، فإنهم يشعرون بالرضا والسعادة النفسية.تقترح أن الاستهلاك الفاخر وامتلاك الأشياء المرموقة يمكن أن يؤثر على الحالة الاجتماعية والصحة النفسية.وقد يشعر الناس بالانتماء إلى فئة معينة أو بالاحترام والتقدير عندما يمتلكون أشياء ثمينة أو يستهلكون منتجات فاخرة، وهذا يمكن أن يؤثر على تقديرهم لأنفسهم وعلى ثقتهم النفسية.تشدد على أن الاستهلاك الذي يهدف إلى تحقيق الرفاهية والراحة يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الصحة النفسية.فعندما يستثمر الناس في الصحة والعافية الشخصية، مثل الرياضة والتغذية الجيدة والتجارب الاسترخائية؛ يمكن أن يشعروا بالسعادة والرضا النفسي.تركز على أن الإعلانات والتسويق يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستهلاك والصحة النفسية.وقد يتم توجيه رسائل إعلانية تشجع الناس على شراء منتجات معينة أو الشعور بالاحتياج لشيء معين لتحقيق السعادة والرضا النفسي.وعلى الجانب الآخر، قد يشعر الناس بالإحباط أو القلق إذا شعروا بأنهم لا يستطيعون تحقيق المعايير التي تضعها الإعلانات.تركز على العلاقة بين الاستهلاك والعواطف، وتشير إلى أن الناس يستخدمون الاستهلاك كوسيلة للتعبير عن أنفسهم وتلبية احتياجاتهم العاطفية.وقد يتعاطى الناس مع الشراء والاستهلاك بشكل عاطفي ويعتمدون عليه لتحسين حالتهم العاطفية والتعبير عن هويتهم.تشير إلى أن الاستهلاك يمكن أن يكون هادفًا ويساهم في تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية.وقد يستخدمه الناس بشكل استراتيجي لتحسين حياتهم وتحقيق النجاح والرضا في مجالات مثل التعليم والمظهر الشخصي والمسيرة الوظيفية.تركز على العلاقة بين الاستهلاك والعلاقات الاجتماعية، وقد يستخدم الناس الاستهلاك للتواصل وبناء العلاقات الاجتماعية، حيث يمكن أن يشتركوا في أنشطة استهلاكية مشتركة مع الآخرين ويتشاركون الأشياء والتجارب والمناسبات الاجتماعية.-نظرية (الاستهلاك الإدماني) تشير إلى أن الاستهلاك قد يصبح إدمانًا مشابهًا للإدمان على المواد الأخرى، ويعاني بعض الناس من اضطرابات الاستهلاك المرتبطة بالقمار أو التسوق الزائد أو الإدمان على التكنولوجيا، وهذا يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية وحياتهم الاجتماعية.تشير إلى أن الاستهلاك الزائد والمستمر قد لا يؤدي إلى السعادة الدائمة، وقد يشعر الناس بالرضا المؤقت عندما يشترون أشياء جديدة، ولكن هذا الشعور يمكن أن يتلاشى بسرعة.وتشجع هذه النظرية على النظر إلى مصادر السعادة الأخرى التي لا تعتمد بشكل حصري على الاستهلاك، مثل العلاقات الاجتماعية القوية والتطوير الشخصي.يقول (روبرت تيوس ): المال ليس السعادة بحد ذاته، ولكنه يمكن أن يسهم في إحداث تحسينات في الحياة وتوفير الاستقرار النفسي.





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