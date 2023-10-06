9 عبارات يستخدمها المديرون الأكثر مهارة في العمل

تعد الأفعال أهم من أي كلمات تُقال، وقد تكون الأعلى صوتًا وتأثيرًا على
المستمعين سواء كانوا جمهورًا عاديًا، أو فريق عمل، أو حتى عمالاً بشركة، لكن الكلمات
تظل ذات أهمية كبيرة.
وتبدو للكلمات في الإدارة تأثيرًا كبيرًا، والشيء الوحيد الذي ينصح به الخبراء كقاعدة أساسية هي التركيز على تعلم آداب التحدث.
وهناك عبارات على وجه الخصوص تظهر التقدير والاحترام على الفور، إذا كنت تستخدم أيًا منها يوميًا، فستتمتع بمهارات آداب سلوك أفضل من معظم الناس.
لا يتوقع الناس منك أن توافق على كل ما يقولونه، لكنهم يريدون أن يعرفوا
أنه تم سماعهم وفهمهم، استخدم هذه العبارة لتصفية ذهنك والتأكد من أنك أخذت
كلماتهم بعين الاعتبار قبل الرد.
1ـ "أنا أفهمك
وأشعر بك"
تساعد هذه العبارة على تمهيد الطريق للاختلاف، كما في مثال: ”قد تكون على
حق، لكن دعنا نجرب هذه الفكرة الجديدة هذه المرة” كما أنه مفيد للرد على التعليقات
والملاحظات الخارجة عن الموضوع.
2ـ” قد تكون على حق”
تعد هذه العبارة هي العبارة الذهبية لنكران الذات في المحادثة لسببين: فمن
المستحيل أن تقول هذه الكلمات إلا إذا كنت تقصدها، وتعد العبارة كالموسيقى لآذان
الناس.
3ـ ” لقد كنت على حق وأنا كنت على خطأ”
حيث تعد أداة عظيمة لنزع فتيل التوتر وكسب الاحترام ومن أجل علاقات أكثر إنتاجية وحقيقية.