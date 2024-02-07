878 يومًا خارج الأرض.. رائد فضاء روسي يحطم الرقم القياسي العالمي

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سجل رائد الفضاء الروسي، أوليج كونونينكو، رقمًا قياسيًا عالميًا لأطول فترة يقضيها شخص في الفضاء، بعد أن أمضى أكثر من 878 يومًا - ما يقرب من عامين ونصف - . اضافة اعلان

واحتفل كونونينكو بالإنجاز الذي حققه يوم الأحد على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال لوكالة تاس الروسية: "أسافر إلى الفضاء لأفعل ما أحب، وليس لأحقق أرقاما قياسية . لقد حلمت وأطمح أن أصبح رائد فضاء منذ أن كنت طفلاً. هذا الاهتمام - فرصة الطيران إلى الفضاء والعيش والعمل في المدار - يحفزني على مواصلة الطيران".





الرقم القياسي السابق لبقاء رائد فضاء خارج الأرض



مهمة كونونينكو في المحطة الفضائية الدولية



وتفوق كونونينكو، البالغ من العمر 59 عامًا، على جينادي بادالكا الذي قضى 878 يومًا و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية خارج الغلاف الجوي للأرض قبل تقاعده في عام 2017.وعند عودته إلى الأرض في أواخر سبتمبر، سيكون كونونينكو قد أمضى إجمالي 1110 يومًا في الفضاء.وقال: "أنا فخور بكل إنجازاتي، لكنني فخور أكثر بأن الرقم القياسي لإجمالي مدة بقاء الإنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد فضاء روسي".وأشار كونونينكو، وهو قائد فيلق رواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، إلى أن أول رحلة له إلى الفضاء قبل 16 عاما في عام 2008.ومهمة كونونينكو الحالية على متن المحطة الفضائية هي الخامسة له وستستمر حوالي عام، وفقا لوكالة ناسا.وبعد وقت قصير من وصوله إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر 2023، عاد رائد الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، فرانك روبيو إلى الأرض مسجلاً رقمًا قياسيًا لمهمته الفضائية التي استمرت 371 يومًا.وفي أكتوبر، شارك كونونينكو في عملية سير في الفضاء استمرت ما يقرب من 7 ساعات لتثبيت لوحين شمسيين لم يتم وضعهما بشكل صحيح على نظام رادار صغير، مع تحديد موقع مصدر تسرب المبرد في وحدة مختبر "ناوكا" متعددة الأغراض.وبينما قال كونونينكو إنه يظل على اتصال بعائلته من خلال مكالمات الفيديو خلال رحلاته الطويلة إلى الفضاء، إلا أنه قال إن عدم رؤية أطفاله أمر صعب.وأضاف: "فقط عند عودتي إلى المنزل، أدركت أنه منذ مئات الأيام في غيابي، كان الأطفال يكبرون بدون بابا. لن يعود أحد لي هذه المرة".