الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

878 يومًا خارج الأرض.. رائد فضاء روسي يحطم الرقم القياسي العالمي

رائد فضاء روسي
رائد الفضاء الروسي أوليج كونونينكو
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

سجل رائد الفضاء الروسي، أوليج كونونينكو، رقمًا قياسيًا عالميًا لأطول فترة يقضيها شخص في الفضاء، بعد أن أمضى أكثر من 878 يومًا - ما يقرب من عامين ونصف - .اضافة اعلان
واحتفل كونونينكو  بالإنجاز الذي حققه يوم الأحد على متن محطة الفضاء الدولية.
وقال لوكالة تاس الروسية: "أسافر إلى الفضاء لأفعل ما أحب، وليس لأحقق أرقاما قياسية . لقد حلمت وأطمح أن أصبح رائد فضاء منذ أن كنت طفلاً. هذا الاهتمام - فرصة الطيران إلى الفضاء والعيش والعمل في المدار - يحفزني على مواصلة الطيران".

الرقم القياسي السابق لبقاء رائد فضاء خارج الأرض

وتفوق كونونينكو، البالغ من العمر 59 عامًا، على جينادي بادالكا الذي قضى 878 يومًا و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية خارج الغلاف الجوي للأرض قبل تقاعده في عام 2017. 
وعند عودته إلى الأرض في أواخر سبتمبر، سيكون كونونينكو قد أمضى إجمالي 1110 يومًا في الفضاء.
وقال: "أنا فخور بكل إنجازاتي، لكنني فخور أكثر بأن الرقم القياسي لإجمالي مدة بقاء الإنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد فضاء روسي".
وأشار كونونينكو، وهو قائد فيلق رواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، إلى أن أول رحلة له إلى الفضاء قبل 16 عاما في عام 2008.

مهمة كونونينكو في المحطة الفضائية الدولية

ومهمة كونونينكو الحالية على متن المحطة الفضائية هي الخامسة له وستستمر حوالي عام، وفقا لوكالة ناسا. 
وبعد وقت قصير من وصوله إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر 2023، عاد رائد الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، فرانك روبيو إلى الأرض مسجلاً رقمًا قياسيًا لمهمته الفضائية التي استمرت 371 يومًا.
وفي أكتوبر، شارك كونونينكو في عملية سير في الفضاء استمرت ما يقرب من 7 ساعات لتثبيت لوحين شمسيين لم يتم وضعهما بشكل صحيح على نظام رادار صغير، مع تحديد موقع مصدر تسرب المبرد في وحدة مختبر "ناوكا" متعددة الأغراض.
وبينما قال كونونينكو إنه يظل على اتصال بعائلته من خلال مكالمات الفيديو خلال رحلاته الطويلة إلى الفضاء، إلا أنه قال إن عدم رؤية أطفاله أمر صعب.
وأضاف: "فقط عند عودتي إلى المنزل، أدركت أنه منذ مئات الأيام في غيابي، كان الأطفال يكبرون بدون بابا. لن يعود أحد لي هذه المرة".

اقرأ أيضا

هل يشتري المال السعادة؟ . ردود الفقراء تصدم العلماء: السر يكمن هنا

لوجه الله".. مواطن يخصص منتجات مزرعته "مجاناً" في تبوك

الخثلان لمن يتوضأ بالماء البارد مع وجود الدافيء: لا يصح تقصّد المشقة

العثور على شيء لايصدق داخل بطن ثعبان!

8 أطعمة تساهم في تفادي الشيب المبكر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

ايطاليا
8:53 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

مفاجأة حول اللغة الأكثر جاذبية في العالم

المسجد النبوي1
8:43 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

"صحح تلاوتك" برنامج علمي "عن بعد" من المسجد النبوي

السيرة الذاتية
7:42 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية.. احذر الوقوع في هذا الأمر (فيديو)

ا
8:16 م الأحد، 04 فبراير 2024

حضور لافت.. مبيعات مهرجان "عسل جازان" التاسع تجاوزت مليوني ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبار الأختبارات اختبارات
3:33 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

بشرى لمستفيدي الضمان حول التسجيل في اختبارات التحصيل الدراسي

مساند
3:10 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

توضيح مهم من "مساند" حول التأمين على العاملة المنزلية بعد إبرام العقد

أخبار السعودية
3:00 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

أخبار السعودية.. طرح مشاريع سكنية دون اشتراط الدعم وبشرى من "الكهرباء"

الوطنية للإسكان
1:04 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. إتاحة الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية دون اشتراط الدعم

نظام نور
12:45 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

خطوات نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور

أمطار غزيرة على عسير
12:09 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً