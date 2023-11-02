الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

83 % من العائلات لديها مسن.. دعوات لتأسيس أندية اجتماعية لكبار السن

كبار السن
غالبية العائلات في المملكة لديها مسن
أ أ

قال متخصصون في حقوق كبار السن ورعايتهم، إن 83% من العائلات بالمملكة لديها شخص كبير في السن، وفقًا للبيانات الإحصائية.
ودعوا إلى دعم تأسيس الأندية الاجتماعية، وذلك بتخصيص ومنح أراضٍ للقطاع غير الربحي على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، ودعم بطاقة امتياز لتقديم التسهيلات لكبار السن.
إضافة إلى منحهم الفرص للمشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية والاستفادة منهم كخبراء ومستشارين وتعزيز دورهم في دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال خبراتهم المتراكمة في مختلف التخصصات والمجالات، وفقًا لصحيفة "الوطن".

مراكز الأحياء بكافة مدن المملكة

كما طالب المتخصصون في حقوق كبار السن بتفعيل مراكز الأحياء في كافة مدن المملكة، لتقديم البرامج المختلفة، التي يستفيد منها كبار السن، كالتدريب على الحاسبات الآلية، والتوعية الصحية، وممارسة بعض الأنشطة، وتفعيل دور الجامعات في تقديم الخدمات لكبار السن في جميع التخصصات.
علاوة على استثمار كبار السن في البرامج التدريبية كمدربين، إضافة إلى تدريبهم على استخدام منصات الخدمات الإلكترونية «الحكومية»، والتدريب على التقنيات المختلفة.
بجانب إطلاق برنامج لتشجيع القطاع الخاص في توظيف كبار السن، والتعامل معه على غرار نسبة التوظيف في نطاقات لتوطين الوظائف، من خلال العمل عن بعد أو العمل المرن، أو الاستشارات أو المشاركة بالخبرة والتجارب.

تدريب العمالة الأجنبية


وشدد المتخصصون في حقوق كبار السن على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية للعمالة الأجنبية، التي يتم استقدامها لرعاية كبار السن، ويتولى طلاب وطالبات كليات العلوم الطبية والتمريض تقديم تلك البرامج وذلك بشكل تطوعي.
وأرجعوا ذلك إلى أن الكثير من هؤلاء العمالة، لا يمتلكون الخبرة الكافية في التعامل مع كبار السن، وتدريب كبار السن على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في أجهزة الهواتف الحديثة.
ويهدف ذلك إلى تخفيف وطأة الوحدة عند كبار السن، وتساعده في تعلم أمور جديدة، وقراءة الكتب، والاطلاع على الأخبار اليومية والبرامج الوثائقية.

تحسين جودة الحياة


ودعا مستشار التطوير في القطاع غير الربحي، عبدالله السلطان إلى ضرورة تعزيز النظرة الإيجابية تجاه كبار السن.
 وقال إن الاهتمام بهم سمة من سمات المجتمعات الحديثة، وهم أصل الثقافة والقيم الاجتماعية للمجتمعات المحلية، وخبرات متنوعة يمتلكونها تراكمت لديهم، لا يمكن كتابة تاريخ أي مجتمع إلا من خلالهم، 
واستعرض حزمة من دور المملكة في الاهتمام بكبار السن، وهي: نظام حقوق كبير السن ورعايته، واللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته، وتعزيز قيمة الاحترام والتقدير، والرعاية الصحية المتقدمة، والدعم الاجتماعي، وفرص العمل، وتحسين جودة حياة كبار السن.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
7:38 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

"الخثلان" يوضح معنى حديث: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة"

سعد الخثلان
1:50 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

حكم الصلاة في الطائرة والمصعد دون طهارة أو استقبال القبلة

ا
5:54 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

في اللحظة الأخيرة.. مشهد مرعب لنجاة قائد مركبة من السقوط في حفرة عميقة

الغضب
11:03 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ما العلاقة بين الغضب وتحقيق الأهداف؟.. علماء يكشفون السر

اقرأ أيضا

بعد تفشي عدوى قاتلة في هذه الدولة.. تحذير من قطرة مرطبة للعين

تعرف على سعر ومواصفات أكبر طقم ذهب في العالم (فيديو)

"والقمر قدرناه منازل".. 9 حقائق مذهلة حول القمر

علماء يكشفون سر "الانهيار الكارثي" الذي أدى إلى انقراض الديناصورات

أنجز الكثير في زمن قصير.. إليك أهم 6 خطوات لتنظيم وقتك

كلمات البحث

اقرأ أيضا

الدكتور سالم باشميل
10:08 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

مستشار وقف الحصالة: لا تدخروا في هذه الحالة (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
8:36 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل يجوز الإنفاق على المريض المُسن من ماله بدون إذنه؟ "الخثلان" يُجيب

العنكبوت في أذن امرأة
5:01 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

لأول مرة.. عنكبوت يعيش بأذن امرأة بعد انسلاخه عن هيكله

2023-10-30_18-47-20
6:55 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مشهد يفوق الوصف.. جريان السيول وتدفق الشلالات بتبوك (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اختبار الأختبارات اختبارات
7:56 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أمطار المملكة 9
7:11 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق

البريد السعودي سبل
6:57 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

الأول من نوعه.. تأهل "سبل" لجائزة أفضل مكتب مشاريع في العالم

وزارة المالية
6:11 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

53 % زيادة في الإيرادات غير النفطية للمملكة بالربع الثالث من 2023

ميزانية 2023
5:54 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

بالتفصيل.. 44 مليار ريال عجز الميزانية في 9 أشهر

زلزال جزيرة تيمور الإندونيسية
4:01 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية (صور)