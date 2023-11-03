8 نصائح لتجنب الصعق بالكهرباء أثناء هطول الأمطار

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مع هطول الأمطار واستمرار الحالة المطرية على العديد من المناطق ينصح الخبراء ببعض الإجراءات لتجنب الصعق بالكهرباء خاصة في حالة العمل في المناطق المكشوفة. اضافة اعلان

ويمكن الوقاية من الصعق في حالة هطول الأمطار من خلال التابع النصائح التالية:





نصائح للوقاية من الصعق بالكهرباء



1. تجنب الأماكن المكشوفة:حاول الابتعاد عن المناطق المكشوفة خلال هطول الأمطار، مثل الحقول المفتوحة والأماكن العرضة للصواعق. قم بالبقاء في المباني أو السيارات المغطاة.2. تجنب المساحات المائية:يجب تجنب الاقتراب من المساحات المائية خلال هطول الأمطار، مثل البرك والأنهار والبحيرات. يمكن أن تزيد الأمطار من احتمالية وجود تيارات كهربائية خطرة في هذه المناطق.3. تجنب الأشجار والأعمدة:تجنب الوقوف بالقرب من الأشجار الكبيرة والأعمدة الكهربائية أثناء هطول الأمطار. قد تتعرض لخطر الصواعق في حالة وقوعها على هذه الهياكل.4. لا تستخدم الأجهزة الكهربائية في الخارج:ينبغي تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية في الهواء الطلق أثناء هطول الأمطار، خاصة إذا كانت الأجهزة متصلة بالكهرباء مباشرة. قد يؤدي تعرضها للماء إلى حدوث صدمة كهربائية.5. احترس من الأسلاك الكهربائية:قم بتجنب الأسلاك الكهربائية المكشوفة أثناء هطول الأمطار. قد تتسبب المياه في توصيل التيار الكهربائي وتزيد من خطر التعرض للصدمة الكهربائية.6. استخدم المظلة المضادة للصواعق:إذا كنت بحاجة إلى الخروج في الهواء الطلق أثناء هطول الأمطار، فاستخدم مظلة أو مظلة مضادة للصواعق. تعمل هذه المظلات على توجيه التيار الكهربائي بعيدًا عنك.7. تجنب السباحة في المسابح أو البحار:يجب تجنب السباحة أو الاقتراب من المسابح أو البحار خلال هطول الأمطار. قد تزيد المياه المالحة من قدرتها على توصيل الكهرباء وتزيد من خطر التعرض للصدمة الكهربائية.8. كن حذرًا عند التنقل في المركبات:في حالة قيادة المركبة خلال هطول الأمطار، تجنب الأماكن المغمورة بالمياه وتباطؤ السرعة للتعامل مع ظروف القيادة الرطبة والانزلاق.