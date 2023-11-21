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8 فوائد لممارسة رياضة المشي يوميا

رياضة المشي
المشي
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يعد المشي من الرياضات المفيدة لجسم الإنسان حتى وإن كانت ممارسته تتم لوقت قصير يوميا.

8 فوائد للمشيء يوميا 



ومن بين فوائد المشي ما يلي:

1- الحفاظ على مرونة العضلات 

2- تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم

3- الحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج

4- خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

5- تعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بالهشاشة.

6- حرق السعرات الحرارية الزائدة.

7- الحفاظ على الوزن وتحسين اللياقة البدنية.

8- الوقاية من الأمراض المزمنة كأمراض القلب.

مدربة شخصية:



في سياق متصل، قالت جيس سوثارد، المدربة الشخصية: "إنها ليست فقط طريقة سهلة حقًا لممارسة بعض التمارين الرياضية للمساعدة في الوصول إلى أهداف اللياقة البدنية، ولكنها أيضًا طريقة رائعة لإبقاء قلبك سعيدًا وعقلك مرتاحًا".
وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "بالنسبة لمعظمنا، يمكن القيام بخطواتنا بسهولة سواء كان ذلك أثناء تنقلاتنا إلى العمل أو أثناء تواجدنا في المدرسة".

ويمكن لقضاء أقل من 20 دقيقة فقط في الخارج أن يمنح الشخص بعض الفوائد الصحية الإيجابية، وتتمثل في الآتي:

1. تحسين صحة القلب

يمكن للمشي المنتظم أن يحسن مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مما يمهد الطريق لتحسين صحة القلب.

2. تحسين المزاج

يفرز المشي هرمونات السعادة، المعروفة باسم الإندورفين، والتي يمكن أن تساعد في تحسين المزاج. 
وأضافت سوثارد: "يُعتقد أيضًا أن قضاء الوقت في الطبيعة يساعد في تحسين مزاجنا من خلال جعلنا نشعر براحة أكبر".

3. زيادة التمثيل الغذائي 

أوضحت الخبيرة، أنه إذا واصلت عادة المشي، فسوف تزيد عملية التمثيل الغذائي لديك مع مرور الوقت، مما سيجعل جسمك أكثر كفاءة في حرق السعرات الحرارية في حياتك اليومية حتى عندما لا تكون نشطًا.

4. تحسين عملية الهضم

يمكن أن يساعد المشي في تحفيز الأمعاء مما قد يساعد في منع مشاكل الجهاز الهضمي عن طريق مساعدة الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي.

5. تقليل القلق والتوتر 

أوضحت سوثارد، أن المشي المستمر يساعد الذين يعانون من القلق والتوتر. واقترحت القيام أثناء وجبات الغداء واستراحات العمل "للسماح لعقلك بإعادة التركيز".

6. النوم بشكل أفضل 

كما هو الحال مع التمارين الأخرى، يمكن أن يساعد المشي في تعزيز النوم بشكل أفضل، ويمكن أن يقلل أيضًا من الوقت الذي تقضيه مستلقيًا على السرير محاولًا النوم.

7. تحسين صحة المفاصل 

يعتبر المشي نشاطًا منخفض التأثير، ويمكن أن يكون لطيفًا على المفاصل، مما يجعله مناسبًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل. 
وأضافت الخبيرة: "سيساعد ذلك في الحفاظ على مرونة مفاصلك وتحسين صحة عظامك بشكل عام".
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