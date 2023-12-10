8 عادات يلتزم بها أسعد الناس في العالم.. كم واحدة تطبقها في حياتك؟

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من منا لا يتمنى أن يعيش في أجواء من السعادة، لكن ذلك قد يبدو أمرًا صعب المنال لكثير من الناس، وبخاصة في ظل ضغوط الحياة العصرية المتزايدة. اضافة اعلان

لكن وفقًا لـ دان بوتنر، الخبير الرائد في مجال طول العمر، فإنه يمكن ربط السعادة بالأشياء الصغيرة، مثل ما تأكله على الإفطار أو عدد الساعات التي تنامها كل ليلة.

ودرس المؤلف وزميل ناشيونال جيوجرافيك، الأشخاص الأطول عمرًا في العالم ، وهو صاحب مصطلح "المناطق الزرقاء"، الذي يصف من خلاله كيف يعيش الناس في خمس مناطق في جميع أنحاء العالم حتى سن الشيخوخة.

وتشمل المناطق الخمسة: سردينيا بإيطاليا؛ إيكاريا باليونان؛ نيكويا بكوستاريكا؛ لوما ليندا بكاليفورنيا؛ وأوكيناوا باليابان.

وركز دان على عادات أسعد الناس في العالم في مقطع حديث عبر حسابه في "إنستجرام"، كشف من خلاله أن العديد منهم يقومون بثمانية أشياء بسيطة تحسن مزاجهم يوميًا وتبقيهم مبتسمين على المدى الطويل.





أهم 8 تعديلات لتحقيق السعادة



1. النوم على الأقل 8 ساعات



2. وجبة إفطار نباتية



3. الاختلاط بالآخرين



4. التطوع



5. القيلولة



6. العمل بدوام جزئي (إذا استطعت)



7. تحلّ بالإيمان



8. الحد من التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي



وإليك ثمانية تعديلات على نمط الحياة يمكنك القيام بها لتشعر بالسعادة، وفقًا لصحيفة "ذا صن".قال دان إن "أسعد الناس ينامون ما بين ثماني وتسع ساعات ونصف الساعة يوميًا". لذا "إذا كنت تنام ست ساعات، فأنت أقل سعادة بنحو 30 في المئة".وشاطره الرأي الخبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد، قائلين إن النوم والمزاج "مرتبطان ارتباطًا وثيقًا".وأضافوا: "النوم السيئ أو غير الكافي يمكن أن يسبب التهيج والتوتر، في حين أن النوم الصحي يمكن أن يعزز الرفاهية".بدء اليوم بشكل صحيح يمكن أن يكون له تأثيرات واسعة النطاق، حيث يجب أن تبدأ صباحك بوجبة إفطار نباتية، مما يعني الابتعاد عن اللحوم ومنتجات الألبان.واقترح خبير طول العمر أيضًا الابتعاد عن الأطعمة الحلوة والدسمة بشكل مفرط في الصباح.وأوضح: "إذا تناولت وجبة إفطار دسمة كبيرة أو حبوب سكرية، فسوف تشعر بالجوع بحلول منتصف النهار، وستكون لديك طاقة أقل طوال اليوم".يعتبر التواصل الاجتماعي يوميًا أمرًا أساسيًا لتكون سعيدًا، ومن ذلك تناول القهوة أو الغداء مع صديق، كما ينصح خبير طول العمر.وأضاف: "أنت تريد التأكد من هندسة التفاعل الاجتماعي مع الأشخاص الذين تحبهم خلال أربع إلى خمس ساعات - أو ست ساعات إذا استطعت".وتشير الدراسات إلى أن الشعور بالوحدة يمكن أن يؤثر أكثر من مجرد التأثير على المزاج، إذ يمكن أن يؤثر أيضًا على الصحة، مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.وفقًا لـ دان، فإنه "من الناحية الإحصائية، في جميع أنحاء العالم، المتطوعون أكثر سعادة من غير المتطوعين".أشارت الأبحاث التي نشرتها جامعة إيست أنجليا عام 2020 إلى أن العمل التطوعي مرتبط بتحسين الرضا عن الحياة وزيادة السعادة وتقليل أعراض الاكتئاب.تضمن الاقتراح الخامس للسعادة، الحصول على قيلولة.أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة هيرتفوردشاير في عام 2017 أن أخذ قيلولة قوية في النهار يمكن أن يكون سر السعادة.وقال عالم النفس البروفيسور ريتشارد وايزمان: "أظهرت الأبحاث السابقة أن القيلولة لمدة تقل عن 30 دقيقة تجعلك أكثر تركيزًا وإنتاجية وإبداعًا. تشير هذه النتائج الجديدة إلى أنه يمكنك أيضًا أن تصبح أكثر سعادة بمجرد أخذ قيلولة قصيرة".ومضى دان ليقول إن العمل بدوام جزئي بدلاً من الدوام الكامل يمكن أن يجعل الشخص أكثر سعادة - إذا كان لديك الوسائل اللازمة لذلك.وأضاف: "نعلم من كل مكان في العالم أن الأشخاص الذين يعملون أقل من 35 ساعة في الأسبوع يحققون أعلى مستوى من السعادة".وتابع: "بالطبع، أنت بحاجة إلى كسب ما يكفي من المال لتغطية احتياجاتك الأساسية".ووجدت تجارب أسابيع العمل لمدة أربعة أيام أن العمل أقل يمكن أن يجعلنا أكثر سعادة وأكثر صحة.قال دان، إن الانتماء إلى عقيدة ما من أساب شعور الإنسان بالسعادة.وجد تقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث أن الأشخاص المتدينين كانوا أكثر ميلاً من أقرانهم الأقل تدينًا إلى وصف أنفسهم بأنهم "سعداء للغاية".نصح دان بالتقليل من مشاهدة التلفزيون وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "يبدو أن حوالي 30 دقيقة يوميا من كل منها هو الأمثل".وجدت الأبحاث التي أجريت على الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات أن المزيد من الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام أجهزة التلفزيون وألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي يعزز فرص الإصابة بمشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى ست سنوات.