8 أطعمة تساهم في تفادي الشيب المبكر

أ أ

يلعب العامل الوراثي دوراً كبيراً في ظهور الشيب المبكر، لكن من غير المعروف الآلية الوراثية لهذه الظاهرة، كما أن هناك ارتباطا واضحا بين العوامل النفسية وظهور الشيب المبكر، اضافة اعلان





الانفعالات الشديدة والتغذية يؤثران في المشيب المبكر



8 أنواع من الأطعمة تساعد في تأخر المشيب



السبانخ والسمك السلمون أفضل تغذية للشعر



تأثير البطاطا الحلوة واللوز البروكلي في الشعر



وخاصة الانفعالات الشديدة والمفاجئة مثل الخوف الشديد. لكن تلعب التغذية أيضاً دوراً واضحاً في حدوث الشيب المبكر، خاصة في حالة وجود نقص شديد في بعض العناصر الغذائية المهمة في تكوين مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر.هناك عدد من الأغذية التي تساعد في تجنب الإصابة بالشيب المبكر للشعر، بحسب ما نشره موقع DNA India.1. الجوز (عين الجمل) يحتوي الجوز (عين الجمل) على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية والنحاس، مما يعزز صحة الشعر ويمنع ظهور الشيب مبكراً.2. التوت التوت فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وتقاوم الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يساهم في ظهور الشيب في الشعر.3. السبانخ المعروف بمحتواه المرتفع من الحديد وفيتامينات A وC، يدعم الشعر الصحي ويساعد على منع الشيب المبكر.4. سمك السلمون تعمل أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في سمك السلمون على تغذية الشعر والحفاظ على لونه.5. الأفوكادو يعزز تناول الأفوكادو، الغني بالفيتامينات والدهون الصحية، مرونة الشعر ويمنع الشيب المبكر.6. البطاطا الحلوة تدعم إنتاج الصبغة المسؤولة عن لون الشعر.7. اللوز لأنه غني بالفيتامينات E وB، يساهم اللوز في صحة الشعر بشكل عام وقد يمنع الشيب المبكر.8. البروكلي يحتوي البروكلي على فيتامينات A وC، مما يساعد في إنتاج بلسم طبيعي لفروة الرأس.