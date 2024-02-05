الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

8 أطعمة تساهم في تفادي الشيب المبكر

اطعمة المشيب المبكر
أطعمة تؤخر المشيب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يلعب العامل الوراثي دوراً كبيراً في ظهور الشيب المبكر، لكن من غير المعروف الآلية الوراثية لهذه الظاهرة، كما أن هناك ارتباطا واضحا بين العوامل النفسية وظهور الشيب المبكر،اضافة اعلان

الانفعالات الشديدة والتغذية يؤثران في المشيب المبكر

وخاصة الانفعالات الشديدة والمفاجئة مثل الخوف الشديد. لكن تلعب التغذية أيضاً دوراً واضحاً في حدوث الشيب المبكر، خاصة في حالة وجود نقص شديد في بعض العناصر الغذائية المهمة في تكوين مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر.

8 أنواع من الأطعمة تساعد في تأخر المشيب

هناك عدد من الأغذية التي تساعد في تجنب الإصابة بالشيب المبكر للشعر، بحسب ما نشره موقع DNA India.
1. الجوز (عين الجمل) يحتوي الجوز (عين الجمل) على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية والنحاس، مما يعزز صحة الشعر ويمنع ظهور الشيب مبكراً.
2. التوت التوت فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وتقاوم الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يساهم في ظهور الشيب في الشعر.

السبانخ والسمك السلمون أفضل تغذية للشعر

3. السبانخ المعروف بمحتواه المرتفع من الحديد وفيتامينات A وC، يدعم الشعر الصحي ويساعد على منع الشيب المبكر.
4. سمك السلمون تعمل أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في سمك السلمون على تغذية الشعر والحفاظ على لونه.
5. الأفوكادو يعزز تناول الأفوكادو، الغني بالفيتامينات والدهون الصحية، مرونة الشعر ويمنع الشيب المبكر.

تأثير البطاطا الحلوة واللوز البروكلي في الشعر

6. البطاطا الحلوة تدعم إنتاج الصبغة المسؤولة عن لون الشعر.
7. اللوز لأنه غني بالفيتامينات E وB، يساهم اللوز في صحة الشعر بشكل عام وقد يمنع الشيب المبكر.
8. البروكلي يحتوي البروكلي على فيتامينات A وC، مما يساعد في إنتاج بلسم طبيعي لفروة الرأس.

اقرأ أيضا

هل يجوز الجمع بين الصلاتين في حال الضباب أو شدة البرد؟ "الخثلان" يُجيب

يجب وقفها فورًا.. استشاري يكشف أباطيل حول استخدام بخور اللبان والمستكا

ماذا تعرف عن سحب "ثقوب السقوط" وعلاقتها بالكائنات الفضائية؟

بيع ليمونة عمرها 285 عامًا بـ 1780 دولارًا !

كم مقدار ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ "الخثلان" يوضح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

بيت زجاج
3:41 م الجمعة، 02 فبراير 2024

"اللي بيته من زجاج".. شاهد منزلًا مصنوعًا من آلاف الزجاجات

الحذاء داخل المنزل
2:58 م الجمعة، 02 فبراير 2024

حيل لا تُصدق للتخلص من رائحة حذائك الكريهة!

المحامي محمد الغامدي
2:20 م الجمعة، 02 فبراير 2024

محامي يكشف عن أغرب حالة لإثبات وفاة رجل لتوزيع تركته!

أسامة خياط 444
2:09 م الجمعة، 02 فبراير 2024

خطيب المسجد الحرام: احذروا استخدام جوارحكم فيما يوجب سخط الله وعقوبته (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

كاميرا مراقبة
1:18 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. خطوة بخطوة.. كيف تكتشف كاميرات سرية في غرف الفنادق والحمامات؟

الصلاة والأطفال
1:09 م الإثنين، 05 فبراير 2024

كيف تزرع في طفلك حب الصلاة منذ الصغر؟.. خطوات عملية لكل أب وأم

images
12:13 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "نيوم" تعلن عن 242 وظيفة بخبرة وبدون للثانوية العامة فأعلى

الزكاة
11:36 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "الزكاة" تحذر من رسائل احتيال نصيّة تدّعي وجود مستحقات مالية لديها

ماجد الحقيل الشؤن البلدية
11:10 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

وزير الإسكان: نستعد لإصدر سندات بملياري ريال في السوق الدولية

الكحة2
10:54 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "الصحة" تجيب على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين