70 دولة تصادق على إعلان "كوب 28" بشأن المناخ والإغاثة والسلام

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وقعت 70 حكومة و39 مؤسسة على إعلان COP28، الذي يمثل التزاماً جماعياً بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ. اضافة اعلان





تسريع الجهود لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات المناخ



أضرار الظواهر الجوية القاسية والبيئات الضعيفة



وأعلنت رئاسة COP28 رسمياً عن الدول الموقعة على إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، في إطار تركيزها على تسريع الجهود العالمية لدعم الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ وتعزيز مرونتها المناخية.وأكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 على أهمية الإعلان، حيث تؤثر تداعيات تغير المناخ على جميع البشر بشكل متفاوت من مجتمع لآخر.وأضاف، تقع أضرار الظواهر الجوية القاسية في البيئات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات على ثلاثة أمثال عدد الأفراد سنوياً مقارنة بالدول الأخرى.مشيرا إلى أنه يضاف إلى ذلك أن من يعيشون في دول نامية وضعيفة يحصلون على 1.25 بالمئة من التمويل المناخي، مقارنة بمن يعيشون في غيرها، ولذا تلتزم رئاسة COP28 بتنسيق العمل وتكريس التوافق لتغيير هذا الوضع.