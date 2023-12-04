الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

70 دولة تصادق على إعلان "كوب 28" بشأن المناخ والإغاثة والسلام

مؤتمر المناخ في الإمارات
مؤتمر المناخ "كوب28" في الإمارات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وقعت 70 حكومة و39 مؤسسة على إعلان COP28، الذي يمثل التزاماً جماعياً بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ.اضافة اعلان

تسريع الجهود لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات المناخ

وأعلنت رئاسة COP28  رسمياً عن الدول الموقعة على إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، في إطار تركيزها على تسريع الجهود العالمية لدعم الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ وتعزيز مرونتها المناخية.
وأكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 على أهمية الإعلان، حيث تؤثر تداعيات تغير المناخ على جميع البشر بشكل متفاوت من مجتمع لآخر.

أضرار الظواهر الجوية القاسية والبيئات الضعيفة

وأضاف، تقع أضرار الظواهر الجوية القاسية في البيئات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات على ثلاثة أمثال عدد الأفراد سنوياً مقارنة بالدول الأخرى.
مشيرا إلى أنه يضاف إلى ذلك أن من يعيشون في دول نامية وضعيفة يحصلون على 1.25 بالمئة من التمويل المناخي، مقارنة بمن يعيشون في غيرها، ولذا تلتزم رئاسة COP28 بتنسيق العمل وتكريس التوافق لتغيير هذا الوضع.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب"..اشترك الآن

اقرأ أيضا

هلال رمضان
9:17 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. كم باقي على رمضان؟.. العد التنازلي لشهر الصيام

WhatsApp Image 2023-12-04 at 1.21.32 AM
2:33 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

دراسة حديثة: التفاؤل المفرط مرتبط بانخفاض القدرات المعرفية

WhatsApp Image 2023-12-03 at 10.15.26 PM
11:28 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

شاهد .. لحظة هروب جرذان من داخل دبابة أثناء تشغيلها

WhatsApp Image 2023-12-03 at 8.38.10 PM
9:48 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

في خطوات بسيطة .. كيف تستعد بشكل احترافي لمقابلات التوظيف؟

اقرأ أيضا

تجمد طائرة والتصاقها بالأرض في مطار أوروبي شهير بسبب الثلوج العاتية

وفاة طفل بعد أكله من "شجرة الموت" بهذه الدولة

عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

ما حكم تأجيل الصلاة بسبب الحجز في المستشفى؟ الخثلان يجيب

في موسم الجني.. احذر أن ترتكب هذا الخطأ في جني البن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

صالح الفوزان
1:46 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

"الفوزان" يكشف حكم حرق أو دفن أو تمزيق الأوراق القديمة التي بها ذكر الله

العمل الليلي
6:45 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

العمل ليلاً يُصيب بالأمراض القلبية في هذه الحالة

توائم افريقية
3:24 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

حالة طبية نادرة.. حكاية سبعينية أنجبت توأمين

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
2:07 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

دعاء خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة لأهالي غزة (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
12:02 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر

وزير الطاقة1
11:48 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024

أهم 10
11:25 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN وأسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

سكني
11:08 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني من الإسكان التنموي 1445

جدارات
10:06 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة
9:49 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

4 أسباب لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة