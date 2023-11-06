7 نصائح للنوم أثناء الرحلات الجوية الطويلة

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يفضل كثير من المسافرين عند ركوب الطائرات خلال الرحلات الطويلة، الخلود إلى النوم بخاصة إذا كانت رحلة ليلية.

لكن النوم على متن الطائرة ليس بالأمر السهل دائمًا، سواء كانت رحلة طويلة أو قصيرة، لأن النوم أثناء السفر قد يكون صعبًا نظرًا لاختلاف الظروف والبيئة تمامًا عما هي عليه في المنزل الجد. اضافة اعلان





1. اختر مقعدًا ملائمًا



2. ارتداء الملابس المناسبة للسفر



3. عادات النوم في المنزل



4. تجنب بعض الأطعمة والمشروبات



5. أحضر ملحقات النوم الخاصة بك أثناء السفر



6. الحرص على تناول المهدئات



7. لا تقلق بشأن النوم



على الرغم من أن المقعد في ممر الطائرة يمنح الفرد المزيد من الحرية لتمديد الساقين والنهوض دون أي ضجة، إلا أنه من الأفضل اختيار مقعد بجوار النافذة مع ظهر مقعد متكئ وبعيدًا عن الحمام والمطبخ، وفقًا للدكتور ويتني روبان، الطبيب النفسي بنيويورك، وخبير النوم.كما ينصح بحجز مقعد في درجة رجال الأعمال، إذا استطعت، للحصول على تجربة نوم أفضل، وفق ما أوردت شبكة "فوكس نيوز".قبل الصعود إلى الطائرة، اغسل وجهك وارتد الملابس الفضفاضة والجوارب المريحة، كما لو كنت تستعد للنوم."للمساعدة في جعل تجربة سفرك سلسة قدر الإمكان، حاول الحفاظ على أكبر قدر ممكن من عادات النوم في منزلك"، وفقًا للدكتور بيتر بولوس، المتخصص في طب النوم.وقال بولوس: "تشمل هذه (العادات) الحد من استخدام الهاتف الخلوي أو الكمبيوتر خلال ساعة من النوم".من الأفضل تجنب الأطعمة الدهنية قبل أو أثناء رحلة الطيران الطويلة.قال بولوس: "هناك بعض التوصيات العامة فيما يتعلق بالطعام والنوم، سواء كان المرء مسافرًا أم لا. نوصي بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو التوابل أو الأحماض (مثل الطماطم وبعض الفواكه) عند وقت النوم أو بالقرب منه".وأضاف: "هناك أسباب كثيرة لذلك، ولكن أحد الأسباب الرئيسة هو أن الأطعمة الدهنية يمكن أن تعرضك لخطر أكبر للإصابة بالارتجاع الحمضي، والتقلبات في أنماط التنفس، وتأخر الامتصاص، وعدم الراحة في البطن".وتابع أيضًا: “بالطبع يجب تجنب الكافيين بسبب تأثيره المنشط؛ ومع ذلك، يمكن أن يرتبط الكافيين أيضًا بالجفاف".وأشار أيضًا إلى أن المنشطات مثل الكافيين يمكن أن تزيد من خطر التعرض للجفاف، "وهذا أيضًا يمكن أن يعطل النوم".وينصح الدكتور بولوس باختيار وجبات صحية أو وجبات خفيفة مشبعة خلال ركوب الطائرة.لا تكون تجربة ركوب الطائرة أكثر راحة عندما تجلس في وضع مستقيم، لذلك قال الدكتور بولوس إن الأمر قد يصبح أكثر إزعاجًا عندما تجلس في نفس الوضع لفترة طويلة من الزمن.وقال: "أوصي بإحضار وسادة من المنزل، مثل وسادة قابلة للتعديل يمكن أن تدعم رأسك ورقبتك، أو وسادة سفر أصغر يسهل تعبئتها، أو حتى قناع النوم، الذي يمكن أن يساعد في حجب الضوء".واقترح أيضًا إحضار بعض مواد القراءة، مما يساعد في تعزيز الدافع للنوم.بالإضافة إلى ذلك، حاول إبقاء فتحات الهواء مفتوحة لجعل الهواء من حولك باردًا قدر الإمكان، كما يقول بولوس.على الرغم من أنك قد تميل إلى تناول شيء ما للحث على النوم، إلا أنه لا ينصح بذلك، وفقًا للدكتور هنري تينج، الذي حذر من تناول أي مسكنات.وقال: "في حين أن تناول الأدوية المهدئة قد يكون مغرًيا، خاصة على متن رحلة دولية طويلة المدى، إلا أن هذه الأدوية تؤثر على الناقلات العصبية ويمكن أن تسبب في الواقع تحفيزا أكثر من الاسترخاء".وتابع: "بدلاً من المهدئات، اختر وسادة جيدة للرقبة وملابس مريحة".ينصح الدكتور روبان بعدم القلق إذا لم تتمكن من النوم العميق على متن الطائرة، وقال: "إن محاولة إجبارك على النوم لن تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة النوم".وأضافت: “اجعل هدفك هو أن تكون مريحًا ومسترخيًا، دون أي ضغوط. إذا تمكنت من الحفاظ على استرخاء عقلك وجسدك، فسوف يأتيك النوم".