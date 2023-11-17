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"اذهب للطبيب فورا"..

7 أعراض خطيرة لـ "لدغة" البعوض

البعوض وحمى الضنك
البعوض
أ أ
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يتعرض بعض الأشخاص للدغ من البعوض ويسبب لهم ذلك "تورم" في بعض الأماكن.

7 أعراض:


وفيما يلي بعض الأعراض التي يجب الذهاب إلى الطبيب فور الشعور بها:اضافة اعلان

1- ارتفاع في درجة الحرارة 

2- الغثيان 

3- الصداع 

4- الطفح الجلدي

5- ألم خلف العينين 

6- التقيؤ

7- آلام العضلات والمفاصل

نصيحتان مهمتان:


وأضاف أنه يجب عليك في هذه الحالة :

1- زيارة الطبيب بأحد منشآت الرعاية الصحية

2- الاتصال على 937 لأخذ المشورة الطبية.

الإدارة العامة لصحة البيئة:

في وقت سابق، نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة, خلال الربع الثالث من العام الحالي (93.598) تردداً لرش المبيدات, وذلك ضمن أعمال مكافحة البعوض في المواقع المستهدفة خارج المنازل.

وشملت أعمال المكافحة رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، في نطاق البلدية الفرعية.

كما شملت الأعمال تنفيذ عمليات مكافحة البعوض بداخل الوحدات السكنية, حيث بلغ عدد الزيارات المنزلية خلال الربع الثالث 358.588 زيارة.

استخدام كافة الإمكانات

وأوضح مدير عام صحة البيئة علي الصحفي, أن عدد البلاغات الواردة سجلت انخفاضاً بنسبة 56% عن الربع الثاني نتيجة لتكثيف الجهود والمكافحة الاستباقية، مشيراً إلى أن أعمال مكافحة القوارض تمت في 76.960 موقعاً.

وبيّن الصحفي أنه جرى استخدام كافة الإمكانات البشرية والآلية وأحدث الأجهزة والمبيدات للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات غير المرغوب فيها ومباشرة بلاغات المواطنين، التي شملت جميع الأحياء، من خلال جاهزية وحدات العمل بكافة الإمكانيات، حيث خصصت 632 مشرفاً ميدانياً، وأكثر من 1698 عاملاً, و 1395 جهازاً و512 سيارة.

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