7 أسرار ذكية.. كيف تدير علاقتك مع مديرك بنجاح؟

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كلما كانت علاقاتك مع مديرك في العمل جيدة، كلما أسهم ذلك في استقرارك النفسي والوظيفي، وأفادك في إبداعك وابتكارك بالمؤسسة التي تعمل بها. اضافة اعلان

أما إذا كانت علاقتك مع مديرك متوترة، فإنها تجعل كل تلك الساعات تمر شاقة وعسيرة على النفس.

وقد يلجأ البعض إلى كبت انفعالاتهم وإخفاء مشاعرهم، لكن من الصعب العمل بإتقان في ظل هذه الظروف. في حين يلجأ البعض الآخر إلى التحايل والمواربة، ولكن كل هذه الممارسات لا تُحمد عقباها.

أن تكون مميزًا في عملك هو إلى حد كبير مسألة إدارة علاقاتك بنجاح - بما في ذلك علاقتك مع مديرك. ما يتطلبه الأمر هو تبني عادات ذكية ومهارات فعالة في التعامل، إليك بعضها:





أسرار ذكية لإدارة علاقتك مع مديرك بنجاح

1- أسهم في حل المشاكل ولا تكن سببًا لها



2- ابقّ هادئًا حتى عندما يكون كل شيء حولك في حالة فوضى



3- لا تلم الآخرين ولكن حاسب نفسك أولًا



4- ضع حدودًا صحية



5- لا تختلق الأعذار



6- اجعل رئيسك يبدو بمظهر جيد



7- كنّ مصدرًا للطاقة الإيجابية



- ستظل المشاكل تلازمنا دائمًا، ولكن في بعض الأحيان تكون أسهل طريقة لحل المشكلة هي التوقف أولاً عن التورط فيها.- فالشخص الذي يحل المشكلات هو الشخص الذي لا يُهوّل الأمر أو يكون سببًا في تفاقم الأزمة.- احرص على عدم التسبب في مشكلة لمديرك، وأن يكون لديك إستراتيجية جيدة للتعامل مع الأزمات، إذ يكمن جوهر القيادة والإدارة الناجحة في أن تكون أفضل من يحل المشاكل.- عندما ينهار كل شيء من حولك ويتفكك، فإن آخر شيء يمكنك القيام به هو أن تفقد أعصابك.- من السهل أن تحتفظ بهدوئك ورباطة جأشك عندما تكون الأمور مستقرة، ولكن إذا كنت تريد التميز حقًا، فمن الذكاء أن تتعلم كيف تكون هادئًا ورصينًا في حالة الفوضى.- عندما يفقد الآخرون أعصابهم أو يظهرون انزعاجهم، فإن أذكى ما يمكنك فعله هو الحفاظ على رد فعلك هادئًا ومنطقياً.- إن حياتك وعملك وسمعتك هي من صنع يديك. لذا لا تلم الآخرين إذا أخطأت أو فشلت.- عوضًا عن ذلك، تحمل مسؤولية ما ارتكبته، وفكر كيف يمكنك معالجته والحيلولة دون حدوثه مرة أخرى.- قلما تجد من يتحمل المسؤولية ويحاسب نفسه، لذا فإن تحملك مسؤولية أفعالك سيزيد من أسهمك ويجعلك أكثر حظوة عند مديرك.- من السهل الوقوع في فخ التفكير في أن تكون طوع بنان مديرك وفي خدمته على الدوام، إلا أن وضع حدود معقولة يُظهر أنك ذكي وفطن، وتعرف كيف تعتني بنفسك، وأنك على استعداد لأن تكون حازمًا. لا تبرر أو تعتذر، فقط ضع حدودك بكل هدوء واحترام.- من الطبيعي أن ترغب في التخلص من المشكلة، إلا أن اختلاق الأعذار لا ينجح في حلها بل يظهرك بمظهر سَيئ.- في نهاية المطاف، لا أحد يهتم بالأعذار. اعمل على تدارك الأمر وتخفيف العواقب التي تتعرض لها من خلال تحمل المسؤولية ومعالجة مشاكلك وتقديم أفضل ما لديك.- إن إهانتك للآخرين والتقليل من شأنهم لا يجعلك تبدو بمظهر رائع بل العكس تمامًا.- خاصة إذا كان مديرك في العمل، ابذل كل ما في وسعك للمساعدة في معالجة الأمر واجعله يبدو بمظهر جيد، وبهذا فإنك توطد علاقتك به وتظهر أنت أيضًا بأفضل صورة.- وَطِّنْ نفسكَ على البحث عن الجانب الإيجابي في كل موقف. فكر وتحدث وتصرف بإيجابية.- عندما يشتكي الجميع من مشاكل العمل والقيود التي يفرضها، لا تحذُ حذوهم، وابحث عن الحل، إن ذلك سيجعلك عضوًا فريدًا في الفريق ويميزك عن غيرك.باختصار، تعامل في علاقتك مع مديرك في العمل كما تتعامل مع أي علاقة أخرى مهمة في حياتك. استثمر الوقت والطاقة والإبداع في أن تجعله سعيدًا، وأظهر أفضل ما لديك قدر الإمكان.