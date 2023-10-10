6 نصائح لا تفوتك.. كيف تحمي نفسك من الضغط المهني؟

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يحذر الخبراء من الاستهانة بالآثار الناجمة عن التعرض للضغط المهني، مما يجعل من الأهمية بمكان التعرف على كيفية التخفيف من ذلك، والعمل على محاولة تحسين الصحة النفسية للفرد. اضافة اعلان

ويمكن أن يؤدي الإجهاد المهني إلى ثلاثة أنواع من الإجهاد:

-السلوكي (على سبيل المثال، التغيب).

-الجسدي (مثل الصداع).

-النفسي (مثل المزاج المكتئب).





مخاطر الإجهاد الوظيفي



وتم ربط الإجهاد الوظيفي بمجموعة واسعة من الحالات، بما فيها:

- الاضطرابات النفسية (مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة)

- عدم الرضا الوظيفي والسلوكيات غير القادرة على التكيف (مثل تعاطي المخدرات)

- أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العضلية الهيكلية.

ويمكن أن يؤدي الإجهاد في العمل أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى وخطر وقوع حوادث في العمل.





كيف تحمي نفسك من الضغط المهني؟



وفي هذا الإطار، حث المجلس الصحي السعودي على حماية نفسك من الضغط المهني، عبر الموازنة بين العمل والواجبات والراحة والاسترخاء.بدوره، قدم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، 6 معلومات للتخلص من هذه الضغوط، على النحو التالي:-التعامل مع العواقب الناتجة عن الضغط بجدية.-تقييم سلامتك النفسية والعاطفية بشكل منتظم.-البحث عن حاجتك من العلاج النفسي الشخصي.-الموازنة بين العمل والواجبات والراحة والاسترخاء.-تحديد الرعاية الذاتية الشخصية والمهنية كأولوية.-تعزيز المعلومات والمعرفة باستمرار في مجال العمل.