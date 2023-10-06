6 مذاقات.. العلماء يكشفون عن طعم جديد يتذوقه اللسان

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من المعروف أن هناك خمس أطعمة أساسية يتذوقها اللسان، وهي: الحلو، المر، المالح، الحامض، والأومامي، إلا أن علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا كشفوا عن طعم جديد. اضافة اعلان

ويتمثل ذلك في استجابة اللسان لكلوريد الأمونيوم - أو ملح السالمياك – الذي لا يستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، لكنه يوجد في عرق السوس المملح، مما يجهله سادس الأطعمة التي يمكن تذوقها.

وقالت البروفيسورة إميلي ليمان، المؤلفة الرئيسة للدراسة: "إذا كنت تعيش في دولة إسكندنافية، فستكون على دراية بهذا الطعم وربما يعجبك".





كلوريد الأمونيوم



تجارب على الفئران



تجنب تناول المواد الضارة



ولعقود طويلة، عرف العلماء أن اللسان يستجيب بقوة لكلوريد الأمونيوم، لكنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى الآلية الكامنة وراء رد الفعل هذا.ومن المعروف أن البروتين المسمى (OTOP1) هو المسؤول عن اكتشاف المذاق الحامض، فيما سعى فريق البحث لاكتشاف ما إذا كان كلوريد الأمونيوم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحفيزه.وسعى الباحثون لاختبار ذلك، عن طريق وضع جين Otop1 في خلايا بشرية مزروعة داخل المختبر، أنتجت بروتين OTOP1، ثم قاموا بعد ذلك بتعريض هذه الخلايا للحمض أو كلوريد الأمونيوم، قبل قياس الاستجابات.وقال البروفيسور ليمان: "لقد رأينا أن كلوريد الأمونيوم منشط قوي لقناة OTOP1. إنه ينشط بشكل جيد أو أفضل من الأحماض"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وأظهرت اختبارات أخرى على الفئران، أن أولئك الذين لديهم جين OTOP1 تجنبوا كلوريد الأمونيوم، في حين أن أولئك الذين لا يملكونه لم يمانعوا في الطعم.وأضافت البروفيسور ليمان: "لقد كانت هذه هي النقطة الفاصلة حقًا. إنه يظهر أن قناة OTOP1 ضرورية للاستجابة السلوكية للأمونيوم".وبما أن كلوريد الأمونيوم لا يوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، فقد تساءل الباحثون عن الفائدة من تذوقه.وتشير البروفيسور ليمان إلى أن القدرة على تذوق كلوريد الأمونيوم ربما تطورت لمساعدتنا على تجنب تناول المواد الضارة التي تحتوي على تركيزات عالية من الأمونيوم.وقالت: "الأمونيوم موجود في النفايات - مثل الأسمدة - وهو سام إلى حد ما. لذلك فمن المنطقي أننا طورنا آليات الذوق لاكتشافه".لكن الباحثين أكدوا أن النتائج مبكرة جدًا، لكنهم يأملون أن تشجع على إجراء المزيد من الدراسات.