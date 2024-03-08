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6 مبادرات تطلقها رئاسة الشؤون الدينية في المسجد النبوي خلال شهر رمضان

صلاة الجمعة من المسجد النبوي
المسجد النبوي
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كشف وكيل رئيس الشؤون الدينية في المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري  عن إطلاق عدة مبادرات خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

تفاصيل المبادرات 

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "مبادرة "عليكم بسنتي" تهتم بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم". 
وأوضح أن مبادرة "دينًا قيمًا"، تهتم بتطبيق التوحيد والتنبيه من المخالفات العقدية.
فيما أشار إلى أن مبادرة "ترتيتل" تهتم بنشر التلاوات من صلاة التراويح وصلاة القيام.
أما مبادرة "أمة وسطًا"، فهي لقاءات إثرائية ومحاضرات لتعزيز قيمة الوسطية
كذلك مبادرة "الاصطفاء" لتعظيم مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخيرًا "توعية قاصدينا وزائرينا شرف لمنسوبينا". 

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