6 مبادرات تطلقها رئاسة الشؤون الدينية في المسجد النبوي خلال شهر رمضان

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كشف وكيل رئيس الشؤون الدينية في المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري عن إطلاق عدة مبادرات خلال شهر رمضان المبارك.
تفاصيل المبادرات وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "مبادرة "عليكم بسنتي" تهتم بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم".
وأوضح أن مبادرة "دينًا قيمًا"، تهتم بتطبيق التوحيد والتنبيه من المخالفات العقدية.
فيما أشار إلى أن مبادرة "ترتيتل" تهتم بنشر التلاوات من صلاة التراويح وصلاة القيام.
أما مبادرة "أمة وسطًا"، فهي لقاءات إثرائية ومحاضرات لتعزيز قيمة الوسطية
كذلك مبادرة "الاصطفاء" لتعظيم مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخيرًا "توعية قاصدينا وزائرينا شرف لمنسوبينا".
فيديو | وكيل رئيس الشؤون الدينية في المسجد النبوي د. محمد الخضيري :— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2024
عدة مبادرات سنطلقها خلال شهر رمضان منها "عليكم بسنتي" و"ترتيل" #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/oayOBJThgz