6 مبادرات تطلقها رئاسة الشؤون الدينية في المسجد النبوي خلال شهر رمضان

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كشف وكيل رئيس الشؤون الدينية في المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري عن إطلاق عدة مبادرات خلال شهر رمضان المبارك.





تفاصيل المبادرات





عدة مبادرات سنطلقها خلال شهر رمضان منها "عليكم بسنتي" و"ترتيل" pic.twitter.com/oayOBJThgz #الإخبارية فيديو | وكيل رئيس الشؤون الدينية في المسجد النبوي د. محمد الخضيري :عدة مبادرات سنطلقها خلال شهر رمضان منها "عليكم بسنتي" و"ترتيل" #برنامج_120 March 8, 2024

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "مبادرة "عليكم بسنتي" تهتم بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم".وأوضح أن مبادرة "دينًا قيمًا"، تهتم بتطبيق التوحيد والتنبيه من المخالفات العقدية.فيما أشار إلى أن مبادرة "ترتيتل" تهتم بنشر التلاوات من صلاة التراويح وصلاة القيام.أما مبادرة "أمة وسطًا"، فهي لقاءات إثرائية ومحاضرات لتعزيز قيمة الوسطيةكذلك مبادرة "الاصطفاء" لتعظيم مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخيرًا "توعية قاصدينا وزائرينا شرف لمنسوبينا".