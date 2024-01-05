6 تفاصيل عليك بإدراجها في سيرتك الذاتية للفوز بوظيفة الأحلام

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في حين أن الخبرة والمهارات والتعليم هي المعيار الأساسي في كتابة السيرة الذاتية، فقد كشف خبيرة توظيف عن ستة أشياء يتجاهلها العديد من الباحثين عن عمل. اضافة اعلان

وقالت ناتاشا كيرسليك، مديرة شركة متخصصة في استشارات الموارد البشرية، لصحيفة "ديلي ميل"، إن الأفراد بحاجة إلى تغيير سيرتهم الذاتية "لتتناسب" مع الوظيفة التي يريدونها، من أجل الفوز بها.





السيرة الذاتية



فحص السير الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي



تصميم بسيط للسيرة الذاتية



قصة مصممة خصيصًا للوظيفة



اظهر شغفك وحماسك



ماذا فعلت في كل وظيفة؟



إضافة قسم "التطوع"



وأضافت: "ليس هناك شيء مكروه أكثر من السيرة الذاتية لموظف ظل في نفس الوظيفة لسنوات"، موضحة أن اقتراحاتها تتضمن إضافة تفاصيل عن المهام التي أنجزها في عمله السابق، والابتعاد عن الرسومات والصور الجذابة.وأشارت إلى أن "هناك بعض الأشياء التي يمكنك إضافتها إلى سيرتك الذاتية والتي ستزيد بشكل كبير من فرصك في تجاوز العقبة الأولى"، لافتة إلى أن نصائحها تعمل على تحسين السير الذاتية ليقرأها كل من البشر والذكاء الاصطناعي."أنظمة تتبع مقدم الطلب" هي أنظمة ذكاء اصطناعي تقوم بفحص آلاف السير الذاتية قبل وقت طويل من رؤية البشر لها.وبحسب كيرسليك، فإنه لن تتم قراءة سيرتك الذاتية إلا إذا تأكدت من قدرتك على اجتياز اختبار الذكاء الاصطناعي.ويكون ذلك "من خلال تضمين الكلمات الرئيسية ذات الصلة من الوصف الوظيفي"، و"كلما زاد عدد الكلمات الرئيسية في سيرتك الذاتية، زادت احتمالية حصولك على الدرجة"، وفقًا لها.لذا، نصحت الخبيرة: "صمم سيرتك الذاتية لتناسب كل طلب من خلال دمج الكلمات الرئيسية الخاصة بالوظيفة. تجنب إرسال سير ذاتية عامة"، من أجل زيادة فرصك في المرور عبر حراس بوابة الذكاء الاصطناعي.ويمكن أن يكون الوصف الوظيفي بمثابة دليل للكشف عن الكلمات الرئيسية التي يجب تضمينها في سيرتك الذاتية."على سبيل المثال، إذا كان الوصف الوظيفي يقول: "تبحث عن مسوق ماهر يتمتع بخلفية قوية في كتابة الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني"، فقد ترغب في استخدام الكلمات الرئيسية "مسوق" و"كتابة الإعلانات" و"وسائل التواصل الاجتماعي" و"التسويق عبر البريد الإلكتروني" في سيرتك الذاتية، وفقًا لموقع "إنديد".في السابق، كان من الشائع أن يقوم الأشخاص بتزويد السير الذاتية برسومات وصور جذابة، لكن في الوقت الحالي تجد أنظمة الذكاء الاصطناعي صعوبة أكبر في قراءتها.وتنصح كيرسليك: "استخدم تنسيقًا بسيطًا ونظيفًا لسيرتك الذاتية. لاتستخدم تخطيطات أو رسومات أو صور معقدة قد تربك النظام، والتزم بالخطوط والأنماط القياسية لتحسين إمكانية القراءة".ووفقًا لها، "قد تواجه أنظمة الذكاء الاصطناعي صعوبة في قراءة النص داخل مربعات النص أو الجداول، لذا استخدم تنسيقًا خطيًا مباشرًا لتعزيز إمكانية القراءة للأنظمة الآلية".يعد قسم الملخص الموجود في بداية سيرتك الذاتية فرصة لسرد قصة، وتسليط الضوء على سبب كونك مثاليًا لشغل الوظيفة المتفدم لها.قالت كيرسليك: "لا تترك الأمر كما هو، بل قم بتخصيصه ليناسب كل وظيفة. السيرة الذاتية الجيدة سوف تحكي قصة. سيكون هناك إحساس بالاتجاه، يوضح من أين أتيت وإلى أين أنت ذاهب".وأردفت: "يجب أن يشعر مسؤول التوظيف بأن كل خطوة اتخذتها في حياتك المهنية حتى هذه اللحظة كانت تقودك إلى هذه الوظيفة المحددة. استخدم قسم الملخص في بداية سيرتك الذاتية لتمهيد الطريق أمام مسؤول التوظيف"."اكتب قصة حياتك المهنية وكيف أنك مثالي لهذه الوظيفة. ثم تأكد من أن كل قسم يواصل تلك القصة ويسلط الضوء على التجارب والإنجازات التي قادتك إلى بابهم"، وفق خبيرة التوظيف.يجب أن تتحدث سيرتك الذاتية أو ملخصك في بدايتنها دائمًا عن شغفك بمجالك، وأن يعكس أيضًا قيم الشركة التي تتقدم إليها.قالت كيرسليك إنه من المفيد استخدام اللغة التي تسلط الضوء على شغفك وحماسك.وأوضحت: "ابحث عن قيم ورسالة الشركة التي تتقدم إليها وقم بنسجها في سيرتك الذاتية. أظهر أن دوافعك الشخصية والمهنية تتوافق مع أهداف المنظمة"."استخدم القسم الخاص بالهوايات أو الاهتمامات لإظهار كيف أن حياتك الشخصية والمهنية تشترك في نفس السبب. اطلب من أحد زملائك أن يقدم لك تعليقات حول ما يحفزك، حيث قد يكون لديه وجهة نظر أكثر صدقًا".تصف الكثير من السير الذاتية مواقف الأشخاص، والقليل جدًا يكشف عما فعلوه.قالت كيرسليك: "تأكد من أن سيرتك الذاتية تتحدث عما أنجزته خلال فترة وجودك في وظيفتك السابقة. كيف قمت بتحسين الأمور، وماذا فعلت لتحقيق أهداف العمل؟".وأضافت: "كن محددًا بشأن الإنجازات باستخدام الأرقام لإظهار إنجازاتك"، اذكر نسبة الزيادة في المبيعات، أو مقدار الميزانية التي تم توفيرها، أو عدد المشاريع المنجزة. استخدم أفعالًا قوية لإضفاء الحيوية على إنجازاتك. استخدم كلمات مثل "تم تحقيقه" أو "البدء" أو حتى "رأس الحربة" إذا كنت تشعر بالجرأة!".إذا كان على مسؤول التوظيف الاختيار بين مرشحين شبه متطابقين، فإن الشخص الذي تخلى عن وقته للعمل التطوعي سيربح دائمًا بالوظيفة، كما تنصح كيرسليك.وتابعت: "سلط الضوء على أي مهارات اكتسبتها أو صقلتها أثناء عملك التطوعي، وأظهر كيف أدى ذلك إلى تحسين أشياء مثل إدارة المشروع أو القيادة أو التواصل أو العمل الجماعي أو حل المشكلات"."استخدم تجاربك التطوعية لإظهار شغفك بقضايا أو قيم معينة. يساعد هذا في إضفاء طابع إنساني على سيرتك الذاتية ويوفر نظرة ثاقبة لشخصيتك بما يتجاوز الإنجازات المهنية".