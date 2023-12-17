6 أسباب تجعلك تشعر بالجوع دائماً

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يؤكد الأطباء أن شعور المرء بالجوع بين الوجبات أحياناً يكون أمرا طبيعيا، لكن هؤلاء الذين يشعرون بالجوع باستمرار بين الوجبات الثلاث الرئيسية قد لديهم أسباب ومشاكل صحية.
أسباب الشعور بالجوع
وفي هذا السياق، أوضح خبير التغذية روب هوبسون، أهم 6 أسباب تجعل المرء يشعر بالجوع دائماً كالتالي:
- الأشخاص النباتيون
أوضح هوبسون أن الأشخاص الذين قرروا التحول إلى نظام غذائي نباتي، أساسه الخضار والحبوب والمكسرات والفواكه، فإن هذا النظام يقتطع جزءاً كبيراً من العناصر الغذائية والبروتينات الحيوانية التي تستغرق وقتاً أطول في الهضم وتقمع الشهية لفترة طويلة.
- عدم الحصول على قسط كاف من النوم
عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الشهية، فالنوم أثناء الليل أمر حيوي ويعزز التوازن الصحي بين الهرمونات التي تتحكم في الشهية.
- التوتر والاجهاد المزمن
الإجهاد المزمن يجعل الشخص في حالة جوع، فعند الشعور بالتوتر، يفرز الجسم هرمون الأدرينالين في البداية، ويشعر الشخص بعدم الرغبة في الطعام أو نسيان الأمر كلياً.
ولكن مع التوتر المتكرر يصبح الجسم في حالة قتال أو هروب ويُطلق الكورتيزول "هرمون التوتر"، فيزيد هرمون الجوع "الغريلين"، ويقل هرمون الشبع "اللبتين"، ويحدث خلل في أنسولين الدم.
- مضادات الاكتئاب
وفيما يتعلق بأدوية مضادات الاكتئاب، فقد تكون مسؤولة أيضاً عن هذا الشعور، ولكن ليس بشكل مباشر، بل مجتمعة بعوامل أخرى مثل نمط الحياة أو العادات، وأحد التفسيرات المحتملة هو أن مضادات الاكتئاب تتداخل مع الناقل العصبي السيروتونين، الذي يشارك أيضاً في التحكم في الجوع وتنظيمه.
- الوجبات الخفيفة
تناول الوجبات الخفيفة بسبب الملل يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالجوع بشكل متكرر، ويدخل في "حلقة مفرغة من الأكل".
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