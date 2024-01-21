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6 أخطاء تضر بمسيرتك المهنية

الاخطاء المهنية
من المهم التعلم من الأخطاء المهنية
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يرتكب أكثر الأشخاص نجاحًا بعض الأخطاء المهنية، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم، أنهم يتعلمون من أخطائهم، ويحرصون على عدم تكرارها في المستقبل.اضافة اعلان
ورغم أن الأخطاء وسيلة جيدة للتعلم، إلا أن تكرار الأخطاء نفسها يؤثر على سعادة الأشخاص، وجودة حياتهم بدرجة كبيرة، لذلك من المهم أن نتعلم كيفية تجنب الأخطاء المهنية.

6 أخطاء مهنية شائعة يجب تجنبها

ويتفق الخبراء على وجود 6 أخطاء شائعة، إذا اجتمع بعضها يمكن أن تهدد حياتك المهنية وهى:


1- عدم طلب الراتب الكافي

يخجل معظم الأشخاص من مناقشة الأمور المالية والراتب والتعويضات مع مديريهم، إلا أن الأشخاص الذين يحصلون على راتب ضئيل، سرعان ما يشعرون بالإحباط؛ بسبب حجم الطاقة التي يبذلونها في العمل مقارنة بالراتب الزهيد.
يجب أن يقوم الأشخاص في هذه الحالة بإجراء بحث حول الرواتب المناسبة التي يحصل عليها نظراؤهم في نفس المجال، ثم يقدمون طلبًا للمدير بزيادة الراتب بناءً على هذه المعلومات.

2- عدم الالتزام بالمواعيد النهائية

لا تقل الموثوقية أهمية عن جودة العمل، فإذا كان الشخص لا يلتزم دائمًا بتسليم العمل في المواعيد النهائية، فإن ذلك سيعطي انطباعًا عنه بأنه شخص لا يُعتمد عليه، ولن يساعد ذلك الشخص بالطبع في التقدم في مسيرته المهنية.
من أجل تجنب ذلك، يجب أن يكون الشخص أمينًا وصادقًا عند وضع جدول زمني لإنجاز مشروع ما، وأن يتجنب الموافقة على تسليم المشروع في وقت محدد، وهو غير واثق أو متأكد من أنه سيكون قادرًا على ذلك.

3- العمل طوال الوقت

يعتقد كثيرون أن العمل الكثير دليل نجاح، وأن أخذ العطلات علامة على الكسل وعدم حب العمل، إلا أن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة، لأن الشخص إذا عمل كثيرًا دون راحة، فإنه سيصل إلى مرحلة يشعر فيها بالإرهاق الشديد، ولن يعمل بفاعلية.
يجب أن يجعل الأشخاص الإجازات أولوية في حياتهم، وأن يستغلوا وقت الإجازات في الراحة والاسترخاء وشحن طاقتهم، حتى يصبحوا قادرين على تقديم أفضل ما لديهم عند العودة للعمل.

4- عدم القدرة على التواصل وتكوين العلاقات

يعتمد النمو والتقدم الوظيفي إلى حد كبير على التواصل مع الآخرين، وتكوين شبكة علاقات قوية، إلا أن كثيرًا من الأشخاص يعجزون عن القيام بذلك.
ويقع الأشخاص في خطأ كبير عندما لا يتواصلون مع غيرهم في نفس المجال، لأنه بدون التواصل لن يتذكر الآخرون الشخص عندما تأتي أمامهم فرص تناسبه، وبالتالي ستضيع الكثير من الفرص الجيدة بسبب ذلك.

5- التوقف عن التعلم

قد يشعر كثيرون بالكسل أثناء تقدمهم في مسيرتهم المهنية، ويبدأون في الارتكان إلى ما يعرفونه وما لديهم من خبرات، ويتوقفون عن تعلم أشياء ومهارات جديدة، وهذا بالتحديد هو بداية تراجعهم في حياتهم.
ينصح الأشخاص بأن يبقوا فضوليين دومًا تجاه كل ما يخص مجالهم، وأن يراجعوا الأساسيات باستمرار، وفي نفس الوقت يواكبون التطورات، من خلال الاستماع إلى "البودكاست"، وقراءة الكتب والأخبار.

6- تكرار الأخطاء

لا يمكن تجنب الأخطاء، والأهم من ارتكاب الأخطاء هو القدرة على التعلم منها، فإذا كان الشخص قادرًا على الاعتراف بخطئه، والتعلم منه، وتجنب تكراره في المستقبل، فسوف يصبح أفضل في حياته المهنية في المستقبل.

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