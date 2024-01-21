الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية في الشتاء

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
   
تتأثر بطاريات السيارات الكهربائية، بشدة في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، وهو ما يظهر بشكل واضح على معدلات الاستهلاك، والتي ترتفع خلال فصل الشتاء بنسبة تصل إلى 31%.اضافة اعلان

نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية


وفيما يلي يقدم خبراء نادي السيارات ADAC الألماني بعض التدابير والإجراءات المفيدة، التي تساعد السيارة الكهربائية على تجاوز فصل الشتاء بأمان.

- ضع السيارة في المرأب
أوصى الخبراء بصف السيارة في المرأب، وعدم ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة لفترات طويلة، حتى يقل تأثير انخفاض درجات الحرارة على البطارية، وعدم الحاجة للمزيد من الطاقة عند تدفئة المقصورة.

- تسخين السيارة أثناء الشحن
ينبغي أن تتم عملية التسخين المسبق عبر الشاحن الجداري، حيث تحتاج السيارات الكهربائية إلى المزيد من الطاقة لتسخين المقصورة الداخلية، وذلك بالنظر إلى افتقارها إلى الحرارة المشتتة المنبعثة من المحرك.

- التسخين المسبق للبطارية 
أوضح الخبراء أن نظام حماية البطارية يقلل من طاقة الشحن عندما تتصل البطارية الباردة جداً بالشاحن السريع، وهو ما يستلزم التسخين المسبق للبطارية قبل الشحن السريع، ويمكن أيضاً إجراء عملية الشحن مباشرة بعد آخر رحلة.

- تجنب الرحلات القصيرة
أشار خبراء نادي السيارات الألماني إلى أن الرحلات القصيرة هي الأخرى تستهلك طاقة البطارية بشكل أكبر، وذلك بسبب الحاجة للتسخين مراراً وتكراراً.

لذا يفضل أن تكون الرحلات طويلة قدر الإمكان، مع الحرص على عدم هبوط شحن البطارية لما دون 20%، كذلك ينبغي الالتزام بتعليمات الشركة المنتجة فيما يخص التعامل مع البطارية وآليات الشحن.

- ضبط التدفئة على دوران الهواء

يؤدي هذا الإجراء إلى تدفئة المقصورة الداخلية بسرعة أكبر. ومن الأفضل ضبط التدفئة الداخلية على مستوى أقل قليلاً واستخدام أي تدفئة موجودة للمقود والمقعد.

اقرأ أيضا

لسبب أمني.. ابتعد عن حقائب السفر الملونة!

خبير: ورد الطائف كسر قاعدة العطور العالمية.. ويستحق براءة اختراع (فيديو)

مزارعو وادي الدواسر يبدأون في جني "الأترجة".. تعرف على الأسعار

هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أن ينويها ظهرًا ويجمع معها العصر؟ "الخثلان" يوضح

شاهد.. ماذا يفعل ثعبان سام في الثلاجة!

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سعد الخثلان 7:38 ص الخميس، 11 يناير 2024

هل شدة البرد عذر لترك صلاة الجماعة؟ "الخثلان" يُجيب

الشيخ سعد الخثلان 7:52 م الإثنين، 08 يناير 2024

"ربيع المؤمن".. لماذا يجب الفرح بقدوم فصل الشتاء؟

غفغ 4:51 م الخميس، 04 يناير 2024

لهذا السبب.. الأرض أسرع من الطائرة المدنية بنحو 122 مرة في يناير

images 2:04 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

حكمة ربانية.. "المسند" يكشف سر تغير درجة الحرارة بين الشتاء والصيف

اقرأ أيضا

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
1:55 م الجمعة، 19 يناير 2024

دعاء خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي للفلسطينيين (فيديو)

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
1:04 م الجمعة، 19 يناير 2024

خطيب المسجد الحرام: الضلال والشقاء متلازمان لا ينفصلان (فيديو)

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
12:55 م الجمعة، 19 يناير 2024

خطيب المسجد الحرام: هذه هي الحياة الحقيقية التي يجب أن يحياها المؤمن (فيديو)

ثعبان بين الركاب
12:51 م الجمعة، 19 يناير 2024

ثعبان بين الركاب.. هلع على متن طائرة في تايلاند

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
2:56 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل..تأكد من إضافة هذه الوثائق لقبول اعتراض عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

الرهن العقاري - سكني
1:56 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. أسباب عدم أهلية الدعم السكني 1445

وزارة التعليم السعودية
1:02 ص الأحد، 21 يناير 2024

قرار عاجل من تعليم الغايل بشأن موعد الانصراف للدوام الحضوري

القبض على 6 مواطنين
11:09 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. ضبط 6 مواطنين لدعوتهم إلى تجمع نتج عنه إثارة نعرات قبلية بالرياض

القطار الهيدروجيني
10:22 م السبت، 20 يناير 2024

قطار الحرمين يكشف عن وزن الحقائب المسموح به.. ماذا عن حقائب اليد؟

أمطار غزيرة على عسير
9:25 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي منطقتي مكة والباحة: أمطار غزيرة وسيول تستمر لساعات