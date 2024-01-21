5 نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية في الشتاء

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تتأثر بطاريات السيارات الكهربائية، بشدة في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، وهو ما يظهر بشكل واضح على معدلات الاستهلاك، والتي ترتفع خلال فصل الشتاء بنسبة تصل إلى 31%. اضافة اعلان





نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية



وفيما يلي يقدم خبراء نادي السيارات ADAC الألماني بعض التدابير والإجراءات المفيدة، التي تساعد السيارة الكهربائية على تجاوز فصل الشتاء بأمان.- ضع السيارة في المرأبأوصى الخبراء بصف السيارة في المرأب، وعدم ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة لفترات طويلة، حتى يقل تأثير انخفاض درجات الحرارة على البطارية، وعدم الحاجة للمزيد من الطاقة عند تدفئة المقصورة.- تسخين السيارة أثناء الشحنينبغي أن تتم عملية التسخين المسبق عبر الشاحن الجداري، حيث تحتاج السيارات الكهربائية إلى المزيد من الطاقة لتسخين المقصورة الداخلية، وذلك بالنظر إلى افتقارها إلى الحرارة المشتتة المنبعثة من المحرك.- التسخين المسبق للبطاريةأوضح الخبراء أن نظام حماية البطارية يقلل من طاقة الشحن عندما تتصل البطارية الباردة جداً بالشاحن السريع، وهو ما يستلزم التسخين المسبق للبطارية قبل الشحن السريع، ويمكن أيضاً إجراء عملية الشحن مباشرة بعد آخر رحلة.- تجنب الرحلات القصيرةأشار خبراء نادي السيارات الألماني إلى أن الرحلات القصيرة هي الأخرى تستهلك طاقة البطارية بشكل أكبر، وذلك بسبب الحاجة للتسخين مراراً وتكراراً.لذا يفضل أن تكون الرحلات طويلة قدر الإمكان، مع الحرص على عدم هبوط شحن البطارية لما دون 20%، كذلك ينبغي الالتزام بتعليمات الشركة المنتجة فيما يخص التعامل مع البطارية وآليات الشحن.- ضبط التدفئة على دوران الهواءيؤدي هذا الإجراء إلى تدفئة المقصورة الداخلية بسرعة أكبر. ومن الأفضل ضبط التدفئة الداخلية على مستوى أقل قليلاً واستخدام أي تدفئة موجودة للمقود والمقعد.