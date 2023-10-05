الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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5 نصائح لاتفوتك.. كيف تكتشف بق الفراش في غرفة إقامتك بالفندق؟

بق الفراش
بق الفراش
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مع انتشار بق الفراش في الأماكن العامة والخاصة بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي تصدرت عناوين الأخبار، سيطر الخوف على كثير من الناس من هذه الحشرة الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة.اضافة اعلان
وحثت مضيفة الطيران المتكررة كاري كوري، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، على توخي الحذر في المطارات وفي وسائل النقل العام وفي الفنادق، وهي الأماكن التي ينتشر فيها بق الفراش.
وكشف كوري عن الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها للتحقق من وجود بق الفراش في فندق الإقامة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست" على النحو التالي:

1. لا تضع أمتعتك على سطح مغطى بالسجاد

النصيحة الأولى هي إبقاء الأمتعة بعيدًا عن أي أسطح مفروشة بالسجاد في غرفة الفندق.
وأوضحت، بينما تظهر غرفة فندق بها بلاط في المدخل ثم سجاد: "حقائبي لا تتجاوز الأرضية الصلبة أبدًا إلى السجادة، وبالتأكيد لا تصل إلى السرير أبدًا".
وفقًا لشركة "هوكس بيست كنترول"، يمكن لبق الفراش أن يعيش في السجاد، ويعيش على بعد حوالي ستة إلى ثمانية أقدام من المكان الذي يحصل فيه على وجباته.

2. افحص الفراش في الظلام

عند فحص السرير بحثًا عن بق الفراش، تتصح كوري بإطفاء الأضواء واستخدام ضوء فلاش الهاتف. ويكون بق الفراش أكثر نشاطًا في الليل، وفقًا لمجلة "فوربس هوم".
وتحذر كوري من البقع الداكنة ذات اللون الأحمر أو الصدأ أو مجموعات من البقع الداكنة الصغيرة في الملاءات. وعلاوة على فحص الملاءات، تقوم بالبحث عن بق الفرش بين ثنايا المرتبة.
وأشارت كوري أيضًا إلى أنه من المهم التحقق من الشقوق الموجودة في الألواح الأمامية بحثًا عن بق الفراش، خاصة إذا كانت مصنوعة من القماش.

3. ابحث في الكراسي والأرائك المصنوعة من القماش


إذا كانت غرفتك في الفندق تحتوي على أريكة أو كرسي مغطى بالقماش، فستحتاج إلى التأكد من عدم وجود بق الفراش فيها أيضًا.
وحذرت كوري، بينما أظهرت مقعدًا من القماش في أحد الفنادق: "يتم تغيير المزيد والمزيد من المقاعد إلى الأسطح الصلبة مثل الجلد، بدلاً من القماش، ولكن هذا المقعد مصنوع من القماش، وأنا لا أقترب منه".

4. ابحث في رفوف الأمتعة


قالت كوري إن هناك مكانًا مهمًا آخر يجب فحصه في غرفة الفندق وهو رفوف الأمتعة.
وأوضحت قائلة: "إذا كنت تستخدم رف الأمتعة، فأنا أنظر فقط إلى هذه الشقوق الصغيرة لأرى ما إذا كنت سأكتشف أي شيء".
ويمكن أيضًا أن يختبئ بق الفراش في الأرجل المجوفة لرفوف الأمتعة، وفقًا لشركة أبارتمنت ثيرابي المختصة في ديكورات المنازل، فإن من المهم أن تبقي عينيك مفتوحتين في كل مكان.

5. استخدام زيوت طاردة

في نهاية المقطع، كشفت كوري أيضًا أن بق الفراش يشبه القمل، ولا يحب زيت شجرة الشاي. ويمكن أن يساعد ذلك في إبعاده.
وأوضحت: "أنه أيضًا لا يحب زيوت النعناع، ولا يحب الخزامى. لذلك، يمكنك صنع رذاذ ورشه على الجزء الخارجي من حقيبتك ويمكن أن يكون بمثابة مادة طاردة".
ونصحت: "شيء آخر يمكنك استخدامه هو زيت عشبة الليمون، وهو أيضًا طارد آخر".

ماذا تفعل إذا وجدت بق الفراش في غرفتك بالفندق؟

في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، أوصت كوري أيضًا بما يجب فعله إذا وجدت أي بق الفراش أثناء البحث في غرفتك بالفندق.
قالت المضيفة: "اتصل بمكتب الاستقبال وأخبرهم بما تعتقد أنك وجدته".
وتابعت: "أقترح عليك الحصول على غرفة أخرى، ثم إجراء فحوصاتك مرة أخرى. في كثير من الأحيان، يرسلون خدمة تنظيف الغرف ويلقون نظرة على الغرفة لمعرفة ما إذا كانوا يرون الأدلة".

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