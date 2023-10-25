5 نصائح لاتفوتك.. كيف تتعامل مع زملاء العمل السيئين؟

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أماكن العمل كغيرها من الأماكن يمكن أن تجد فيها أشخاصًا سيئين، ولاتستطيع تجنبهم أو قطع التعامل معهم بحكم ضرورات العمل، لكن يمكنك التخفيف من حدة تصرفاتهم معك، عبر تطبيق العديد من النصائح أثناء العمل. اضافة اعلان

قال الدكتور توانا كارتر، المدرب المهني بولارية ماريلاند الأمريكية: "إن التنقل في مكان العمل المهني الحديث غالبًا ما يعني أننا نواجه زملاء عمل يبدو أنهم يمتلكون موهبة فريدة لاستنزاف طاقتنا وصبرنا.

وشبه مثل هؤلاء الزملاء في مكان العمل بأنهم مثل "مصاص الدماء"، مضيفًا: "مصاص الدماء يستنزف دماء ضحاياه، هؤلاء الزملاء يمكن أن يجعلونا نشعر بالاستنزاف والإرهاق".

لكن كما قالت الكاتب والشاعرة الأمريكية مايا أنجيلو: "قد لا تتمكن من التحكم في كل الأحداث التي تحدث لك، ولكن يمكنك أن تقرر ألا تقلل من شأنك بسببها".

لهذا السب، اقترح كارتر أن هناك طرقًا للتعامل مع مثل هؤلاء الزملاء في حدود دائرة العمل معهم، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست" على النحو التالي:





-قم بمعالجة المشكلة



-اخلق حوارًا معه



أمطره بالمجاملات



-الانفصال العاطفي



-ضع الحدود والمسافات



لا تدع الأمر يطول وتسمح لغضبك أن يغلي حتى الفوران عندما تواجه ما يثير غضبك من جانب أحد الزملاء في العمل.قالت سنيها ماندالا، المتحدثة والمدربة والمستشارة في ثقافة العمل وذروة الأداء بمدينة رينو بولاية نيفادا الأمريكية: "لا بد أن يكون في كل مكان عمل شخص يؤثر، سواء عن قصد أو عن غير قصد، على أدائك وصحتك العقلية".وأضافت: "إن إحدى أسوأ النصائح التي واجهتها عند التعامل مع مثل هذه المواقف هي ببساطة تجاهلها. هذا النهج معيب، لأنه يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم التوترات."تعتقد ماندالا أن التعاطف يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق لفتح حوار هادف مع زميل عمل مثير للمشاكل.وقالت: "من خلال تفهم وجهة نظره، يمكنك إما التوصل إلى حل وسط أو بناء حجة مقنعة، سواء كنت تتفق مع وجهة نظره. تهانينا، لقد استعدت السيطرة وثبتت مكانتك بثقة".يتذكر نيت ديريك، المستشار المهني بنيوارك بولاية ديلاوير الأمريكية، وقتًا مبكرًا من حياته المهنية عندما كان يعمل مع زميل في العمل كان مثالًا للتشاؤم.وقال: "كانت كل جلسة عصف ذهني تبدو وكأنها تخوض في الرمال المتحركة. بدلاً من الاستسلام للإحباط، انتهزت هذه الفرصة لتحسين مهاراتي في التواصل والتعاطف".يستخدم ديريك ما تسمى بــ "تقنية شطيرة ردود الفعل"، بدءًا من التعليق الإيجابي، ثم التعليقات البناءة، وانتهاءً بملاحظة إيجابية أخرى.مارس طريقة التفكير هذه ليس من أجل حياة عمل أفضل فحسب، بل من أجل حياة شخصية أفضل أيضًا.قال كارتر: "افهم أنه لا يمكنك التحكم في سلوك الآخرين، بل فقط رد فعلك تجاهه. من خلال الانفصال العاطفي، يمكنك منع سلبية شخص آخر من التأثير على حالتك المزاجية أو قيمتك الذاتية. في كثير من الأحيان، مجرد إنشاء هذا القدر الصغير من السيطرة يؤدي إلى تقليل التوتر والعجز".وعلى هذا المنوال، أعط الأولوية لرعاية صحتك العقلية والجسدية، "إن أنشطة الرعاية الذاتية المنتظمة مثل التأمل والتمارين الرياضية والهوايات يمكن أن تعزز مرونتك.وقال كارتر: "تظهر الدراسات الطبية بجامعة هارفارد أن التأمل الذهني يغير الدماغ بالفعل".يتذكر الطبيب النفسي، مريضًا كان يشعر بالتوتر الشديد بسبب زميله المتنمر لدرجة أنه كان يفكر في لكمه في وجهه، لكن بعد جلسة من التدريب على اليقظة الذهنية، أصبح يشعر بتحسن كبير.شعار يستحق التكرار عندما تتعامل مع مكعب مزعج.قال ماندالا: "كثيرًا ما أؤكد على أهمية الحفاظ على حياة عمل خالية من التوتر والإرهاق من خلال احتضان ذاتك الطبيعية والأصيلة"،وأضاف أنه إذا بدأ السلوك السام من زملاء العمل أو المديرين في التأثير عليك إلى الحد الذي يجعلك تضطر إلى إخفاء جزء من هويتك، فقد يؤثر ذلك سلبًا على صحتك العقلية وأدائك الوظيفي.من الضروري تقييم تكرار مثل هذا السلوك، سواء كان موجهًا إليك فقط أو إلى الآخرين. إذا كانت هناك تصرفات متكررة من جانب هذا الزميل "قم بتوثيق ملاحظاتك، وإذا كنت تشعر بالأمان، قدمها لمديرك أو مسؤول الموارد البشرية"، كما قال ماندالا.وشدد على أنه "من المهم وضع حدود واضحة مع زملاء العمل الذين يجتهدون في إثارة المشاكل. وكما يقول المثل: "حرياتك تنتهي حيث يبدأ أنفي"، ولا يزال هذا المبدأ صالحًا حتى يومنا هذا.كما يوضح ديريك، فإن وضع الحدود لا يعني أن تكون تصادميًا، بل أن تكون حازمًا بشأن احتياجاتك وحدودك.على سبيل المثال، إذا كان أحد زملائك في العمل يقاطع سير عملك باستمرار من خلال الثرثرة غير الضرورية، تواصل معه بأدب في أوقات محددة لإجراء حوارات غير رسمية.