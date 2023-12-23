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4 نصائح مهمة لتفادي جرائم الاحتيال والسرقة حال الشراء عبر الإنترنت

هاكرز
الشراء عبر الإنترنت
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وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي نصائح مهمة لتفادي جرائم الاحتيال والنصب والسرقة في حالة الشراء عبر الإنترنت.
وقال الحمادي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "إذا بتشتري من الإنترنت؛ أنصحك بالتالي حتى لا تتعرض للسرقة:اضافة اعلان

نصائح لتفادي جرائم السرقة


١- لا تشتري ببطاقة مربوطة بحسابك الجاري أبداً، سواءً مدى أو فيزا.
٢- دائماً عليك الشراء من بطاقة مخصصة للمشتريات؛ سواء كانت مسبقة الدفع أو بطاقة مدى مرتبطة بحساب فرعي عندك مافيه مبالغ مالية كبيرة.
٣- بعد الشراء؛ أغلب البطاقات تقدر تغلق خاصية الشراء من الإنترنت فيها، ولا تفتحها إلا إذا احتجت تشتري منها مرة أخرى.
٤- حسابك البنكي الرئيسي "الجاري"، تأكد أنك مغلق جميع مزايا الشراء من الإنترنت فيه، ولا تفعلها إلا وقت الحاجة لها فقط ثم أغلقها.

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