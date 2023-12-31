4 طرق لتنظيم حياتك المالية في 2024

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عادة وفي نهاية كل عام، يفتح رجال المال والأعمال كشف حساب عن العام الماضي، لاستعراض كل ما يتعلق بالأمور المالية، ومحاولة تلمس أهم القرارات التي يجب اتخاذها في العام الجديد. اضافة اعلان

وتناولت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أهم 4 نصائح تمكنك من تدبر أمورك المالية خلال عام 2024.





حياتك المالية.. وإتقان طريقة "جرة المربى"



قديمًا كان الناس يضعون أموالاً في أوعية مختلفة، وفي عصر البنوك يمكن اتباع الطريقة نفسها، من خلال فتح حسابات مصرفية مختلفة.ويقول المستشار المالي، تيمي جونسون: "أحب أن أفكر في مدخراتي وكأنها موضوعة في 3 أوعية منفصلة".





صندوق طوارئ في حساب توفير



الاستثمار في الأهم



الاستعداد للتغيرات السياسية



وضع حدود مالية



وتابع: "لديك صندوق الطوارئ الخاص بك في حساب توفير يسهل الوصول إليه؛ وحساب منفصل للأشياء التي تريد القيام بها خلال عام أو عامين، ووعاء ثالث لاستثمار أي مبلغ إضافي على المدى الطويل.وأوصت أيضًا المستشارة المختصة بالديون، سارة ويليامز، بإنشاء "صناديق إنفاق" لوضع مبلغ شهريًا بحيث يستخدم في النهاية لتغطية نفقات سنوية.فكّر فيما هو أبعد من سوق الأسهم، فقد يكون استثمارك الأكثر أهمية في العام المقبل هو نفسك.وأوضحت المستشارة المالية، بولا سولا: "إذا كان الأمر يتعلق بكيفية كسب المزيد من المال، فعندها يمكننا الاستفادة القصوى من المهارات التي لدينا حاليًا، أو تعلم مهارات جديدة".قال جونسون إن الاستثمار في نفسك يمكن أن يتمثل في إكمال دورة دراسية، أو الحصول على مؤهل أكاديمي، أو تعلم البرمجة، أو حتى لغة جديدة.يرى خبراء ضرورة الاهتمام بالأوضاع السياسية في البلاد، وأخذ مسألة صناديق الاقتراع على محمل الجد، لأنها ستؤثر على أمورك المادية والاقتصادية بشكل أو بآخر.وفي حين يمكن للمستثمرين استشراف التغييرات التي ستقوم بها الحكومة، فإنهم يجب أن يستمروا في التركيز على المدى الطويل.أكد خبراء على ضرورة أن تتخذ قرارات حاسمة بشأن القضايا المالية الصعبة، فمع وجود الكثير من الضغوط على الميزانيات في العام المقبل، فإن وضع "الحدود المالية" لنفسك أمر حيوي.