4 رمضان.. في مثل هذا اليوم عُقد أول لواء فى الإسلام

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تستعرض صحيفة "تواصل" طوال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم.





حدث في 4 رمضان عقد أول لواء فى الإسلام



ماذا حدث مع الصحابة في سرية سيف البحر؟



وشهد يوم الرابع من رمضان، العديد من الأحداث، كان أبرزها سرية سيف البحر وعقد النبي صلى الله عليه وسلم لأول لواء في الإسلام.وفي 4 رمضان سنة 1 هـ الموافق مارس سنة 623 م، أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه.وفي مثل هذا اليوم من رمضان، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول لواء لحمزة بن عبد المطلب على رأس ثلاثين رجلًا من المهاجرين، لاعتراض عيرًا لقريش التى كانت بقيادة أبى جهل على رأس ثلاثمائة رجل، إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة.ووفق "الإلوكة"، فقد بلغ الصحابة رضي الله عنهم، سيف البحر من ناحية العيصف حيث التقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي ابن عمرو الجهني - وكان حليفا للفريقين جميعًا - بين هؤلاء وهؤلاء، حتى حجز بينهم، فلم يقتتلوا.وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض، وكان حامله أبا مرثد كناز بن حصين الغنوي.