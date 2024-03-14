الخميس، 04 رمضان 1445 ، 14 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

4 رمضان.. في مثل هذا اليوم عُقد أول لواء فى الإسلام

76ع67ع
سرية سيف البحر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تستعرض صحيفة "تواصل" طوال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم.اضافة اعلان

حدث في 4 رمضان عقد أول لواء فى الإسلام

وشهد يوم الرابع من رمضان، العديد من الأحداث، كان أبرزها سرية سيف البحر وعقد النبي صلى الله عليه وسلم لأول لواء في الإسلام.
وفي 4 رمضان سنة 1 هـ الموافق مارس سنة 623 م، أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه.
وفي مثل هذا اليوم من رمضان، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول لواء لحمزة بن عبد المطلب على رأس ثلاثين رجلًا من المهاجرين، لاعتراض عيرًا لقريش التى كانت بقيادة أبى جهل على رأس ثلاثمائة رجل، إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة.

ماذا حدث مع الصحابة في سرية سيف البحر؟

ووفق "الإلوكة"، فقد بلغ الصحابة رضي الله عنهم، سيف البحر من ناحية العيصف حيث التقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي ابن عمرو الجهني - وكان حليفا للفريقين جميعًا - بين هؤلاء وهؤلاء، حتى حجز بينهم، فلم يقتتلوا.
وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض، وكان حامله أبا مرثد كناز بن حصين الغنوي.

اقرأ أيضا

شاهد.. رد فعل لا يُصدّق لطفل بعد اقتحام نمر مكتبه

عاجل.. زلزال قوي يضرب منطقة البلقان.. ما تأثير ذلك على الشرق الأوسط؟

وصايا ذهبية.. "الفوزان" يكشف عن أفضل الأعمال الصالحة في رمضان ويُحذر من هذا الأمر

أيهما أفضل؟.. تتبع المساجد لأجل الصوت الحسن في التراويح أم الصلاة في المسجد القريب جبرا لخاطر إمام الحي

مسجد الراية بالمدينة المنورة .. موقع قبة المصطفى ﷺ يوم الخندق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook