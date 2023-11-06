30 سنة سجن لأثيوبية أنهت حياة مخدومتها في دولة عربية

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أيدت محكمة التمييز الأردنية حبس عاملة منزل أثيوبية بالأشغال المؤقتة 30 سنة، بعد تجريمها من قبل محكمة الجنايات الكبرى، بجناية القتل القصد، لقتلها سيدة بعدة طعنات، وإصابة والديها. اضافة اعلان





التجريم بجنايتي القتل القصد





العمل في منزل المغدورة





طلب العودة لمكتب الاستقدام





تعهد بإعادتها في اليوم التالي





الجريمة الثانية



وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى بحكمها بحق عاملة المنزل الأثيوبية في مارس الماضي، بعد تجريمها بجنايتي القتل القصد خلافًا لأحكام المادة 326 عقوبات.والشروع التام بالقتل القصد خلافًا لأحكام 326\70 عقوبات، والحكم عليها بالأشغال المؤقتة 30 سنة بعد جمع العقوبتين المتهمة بهما، حسب "رؤيا" الأردنية.وفي تفاصيل القرار، فإن المتهمة تحمل الجنسية الأثيوبية، وتم استقدامها للعمل في الأردن عبر أحد مكاتب الاستقدام، إذ عملت المتهمة لدى منزل والدة المغدورة.وكانت المتهمة خلال عملها في منزل مخدومها لم تكن ترغب بالعمل رغم قيامها بأعمال المنزل، ولكن دون رغبة في ذلك، وقامت بعملها لمدة 3 أشهر، وخلال تلك الفترة كان مخدومها يشتكي منها وأسرته.وقبل الجريمة بيوم، وفق القرار، رفضت المتهمة العمل في منزل مخدومها، وصعدت إلى شباك في الطابق الثاني، وكانت تقوم بالصراخ المتواصل من أجل إرجاعها الى مكتب الاستقدام لغايات تسفيرها الى بلدها.وقامت المجني عليها- والدة المغدورة-، الاتصال مع المكتب وإبلاغه بما تقوم به المتهمة، التي رفضت الحديث معه إذ تمكنت المجني عليها والشاهدين من مسايرة المتهمة وإنزالها عن الشباك وإدخالها إلى غرفتها وخلدت بعدها إلى النوم.وفي يوم الجريمة، طلبت المتهمة من المجني عليها، مجددًا ذات الطلب بإعادتها إلى مكتب الاستقدام ولكون ذلك اليوم صادف عطلة رسمية، تعهدت بإعادتها للمكتب في اليوم التالي، إذ عادت المتهمة للقيام بأعمال التنظيف.وأشار القرار، إلى أن المتهمة وخلال جلوس المغدورة في غرفة الجلوس، ولدى قيام المتهمة بعملها بالغرفة ذاتها، وبشكل مفاجئ توجهت إلى إحدى الغرف، وبحوزتها سكينتان، وعمدت إلى طعن المغدورة عدة طعنات، ما تسبب بسقوطها أرضها.وبعدها، حضرت المجني عليها - والدة المغدورة - ولدى مشاهدة المتهمة لها قامت بطعنها هي الأخرى، بحسب القرار الذي أكد أن والد المغدورة وزوج المجني عليها وشخص آخر حضروا لانتزاع السكين من المتهمة.ووجدت محكمة التمييز، أن محكمة الجنايات الكبرى فرضت العقوبة بحق المميز ضدها ضمن الحدود المعنية في القانون لجنايتي القتل القصد والشروع التام بالقتل القصد وجنحة الإيذاء، التي ثبت ارتكاب المميز ضدها لهذه الجرائم.