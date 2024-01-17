3 ضربات أمنية للمهربين في عسير وجازان ومخالف للنظام في محمية الملك سلمان

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على شخص بمنطقة عسير لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتقديمه إلى النيابة العامة. اضافة اعلان





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