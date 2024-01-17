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3 ضربات أمنية للمهربين في عسير وجازان ومخالف للنظام في محمية الملك سلمان

الأمن اليوم
الأمن يحبط تهريب المخدرات في عشير وجازان
أ أ
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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على شخص بمنطقة عسير لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتقديمه إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

إحباط تهريب 90 كلجم من القات في جازان

وتكثف قوات الأمن بالمملكة مجهوداتها لمواجهة كل المخالفات وعمليات الترويج وتهريب المخدرات.
وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (90) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مخالف للنظام البيئي بمحمية الملك سلمان

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفتي دخول منطقة الطبيق المحظور دخولها دون تصريح والشروع في الصيد بمحمية الملك سلمان الملكية، حيث ضبط بحوزته بندقية رش شوزن، ذخيرة عدد 29 ، ومنظارين.
أوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الرش الشوزن 100 ألف ﷼، وعقوبة الصيد دون تصريح غرامة 10 آلاف ﷼، وعقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح غرامة 5 آلاف ﷼.

وسائل التبليغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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