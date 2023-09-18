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3 أشياء غريبة احضرها قبل ركوب الطائرة!

الطائرة
بعض الأشياء ضرورية على متن طائرة
أ أ
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قد يبدو الذهاب إلى متجر الأجهزة قبل ركوب الطائرة بمثابة خطوة غريبة بعض الشيء، لكن مصيفة طيران تقول إنها ترفع مستوى تجربة القيادة إلى حد كبير.
وكشفت المضيفة التي في "شركة طيران كبرى"، عبر تطبيق "تيك توك" عن ثلاثة أشياء غير متوقعة، لكنها أساسية يجب أن تحضرها أثناء توجهك إلى المطار.اضافة اعلان
وهذه الأشياء كما تشرح مضيفة الطيران من ولاية فلوريدا الأمريكية، هي: 
-حبال بنجي.
-أغطية أحذية.
-حلقات التسلق - الحلقات المعدنية التي يستخدمها غالبًا متسلقو الصخور.  

أغطية الأحذية

وبينت في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، أنها تستخدم أغطية الأحذية بدلاً من الحذاء للمشي عبر الماسح الضوئي الأمني خاليًا من الجراثيم،

وأضافت: "يمكن أيضًا وضعها على قدميك في غرفتك بالفندق إذا كنت قلقًا بشأن الجراثيم".
وذكرت أن أغطية الرأس يمكن استخدامها بدلاً من أغطية الأحذية إذا لم تتمكن من العثور على الأخير.

حبال بنجي

وكشفت عن سر إحضارها "حبال بنجي" في كل رحلة من رحلاتها، قائلة إنها تعمل بسهولة لتأمين جميع العناصر في مكان واحد، "اربط وسادتك بأمتعتك".
ومضت شارحة: "وإذا انكسر مقبض (حقيبة السفر) الخاص بك لسبب ما، فما عليك سوى إرفاقه هنا وسحبه فقط".

مشابك معدنية

وأخيرًا، قالت المضيفة إنها تستخدم مشابك معدنية تُعرف باسم حلقات تسلق الطائرات للمساعدة في الحفاظ على السلامة أثناء تجربتها على متن الطائرة.
وشرحت طريقة الاستعمال، قائلة: "استخدمها لربط زجاجة المياه الخاصة بك بحقيبتك حتى لا تسقط على رؤوس الناس عندما تضعها في الصندوق العلوي".

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