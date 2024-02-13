3 أسباب للملل من التقاعد.. كيف يمكنك التغلب عليها؟ (فيديو)

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يعاني بعض الناس من الملل في فترة ما بعد الإحالة إلى التقاعد، الأمر الذي يكون له أسبابه، وفقًا للخبير في القيادة والتنمية، الدكتور يوسف الحزيم.
أسباب الملل بعد التقاعدوأضاف الحزيم في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أن الملل عادة يعود إلى ثلاثة أسباب، هي:
-الأول: غياب التحدي.
-الثاني: خواء المعنى - ألا يكون للحياة معنى.
-الثالث: فقر العادات - أي ليس هناك عادة مستدامة تملأ عليك حياتك.
وأوضح الحزيم، أن فقر العادات له علاقة أصلاً بماضي الشخص، بمعنى أنه ليس علاقة بما بعد التقاعد، وإنما قبل التقاعد.
فقر العاداتوتحدث الحزيم عن أن الشخص في تلك الحالة يفتقد إلى العادات مثل:
الرياضة
المشي
التنزه
العلاقات الاجتماعية الإيجابية
صلة الأرحام
الهواية
الضحك
متع الحياة
السفر
القراءة
حميمية الأسرة.
وأشار الخبير في القيادة والتنمية إلى هناك مجموعة من العادات التي كان يفتقدها الشخص قبل التقاعد وجاء الوقت الذي سيدفع فيه ثمن تخليه عنها.
الملل من التقاعد يعود لثلاثة أسباب ..أهمها "فقر العادات" المتعلقة بفن العيش ما قبل التقاعد— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 12, 2024
الخبير في القيادة والتنمية د. يوسف الحزيم @Mofareh5@DR_Y_Binhuzaim#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GSKMPP3G1N