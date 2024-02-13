3 أسباب للملل من التقاعد.. كيف يمكنك التغلب عليها؟ (فيديو)

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يعاني بعض الناس من الملل في فترة ما بعد الإحالة إلى التقاعد، الأمر الذي يكون له أسبابه، وفقًا للخبير في القيادة والتنمية، الدكتور يوسف الحزيم.





أسباب الملل بعد التقاعد



فقر العادات



وأضاف الحزيم في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أن الملل عادة يعود إلى ثلاثة أسباب، هي:-الأول: غياب التحدي.-الثاني: خواء المعنى - ألا يكون للحياة معنى.-الثالث: فقر العادات - أي ليس هناك عادة مستدامة تملأ عليك حياتك.وأوضح الحزيم، أن فقر العادات له علاقة أصلاً بماضي الشخص، بمعنى أنه ليس علاقة بما بعد التقاعد، وإنما قبل التقاعد.وتحدث الحزيم عن أن الشخص في تلك الحالة يفتقد إلى العادات مثل:الرياضةالمشيالتنزهالعلاقات الاجتماعية الإيجابيةصلة الأرحامالهوايةالضحكمتع الحياةالسفرالقراءةحميمية الأسرة.وأشار الخبير في القيادة والتنمية إلى هناك مجموعة من العادات التي كان يفتقدها الشخص قبل التقاعد وجاء الوقت الذي سيدفع فيه ثمن تخليه عنها.