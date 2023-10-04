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11 علامة على غزو حشرة بق الفراش لمنزلك

بق الفراش
حشرة بق الفراش
أ أ
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تسبب الانتشار الكثيف لحشرة بق الفراش في فرنسا في زيادة المخاوف المرتبطة بها، والتي قد تعطل القدرة على استمرار الحياة بشكل طبيعي.اضافة اعلان
وينصح الخبراء بضرورة الوقاية والانتباه لعلامات الحشرة المزعجة قبل تفشيها.


علامات وجود بق الفراش

أوضح خبير أثاث غرف النوم في متجر "أونلاين بدروم"، نك شاكلوك، أن الوقاية خير من العلاج، وكشف عن العلامات الدالة على وجود الحشرة، وكيفية تجنبها.
1ـ بق الفراش عبارة عن حشرات بنية صغيرة تتغذى على الدم، عادة في الليل.
2ـ من المعروف أن المخلوقات المزعجة تختبئ في أماكن مثل إطارات السرير والمراتب والملابس والأثاث وحتى خلف الصور.


الرائحة الكريهة

3ـ المؤشر الرئيسي لوجود بق الفراش هو الرائحة الكريهة.
4ـ إذا كانت غرفة النوم بها رائحة قوية وعفنة، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب بق الفراش.
5ـ قشور بق الفراش والبيض الأبيض


مجموعات من البقع البيضاء

6ـ إحدى العلامات المؤكدة على وجود غزو بق الفراش هي رؤية مجموعات من البقع البيضاء الصغيرة.
7ـ ابحث عن بيض بق الفراش الذي يكون صغير الحجم وأبيض اللون ويمكن أن يكون ناعما ولؤلؤيا عند اللمس.
8ـ على الرغم من أنه يمكن العثور على بيض بق الفراش بشكل منفرد، إلا أنه غالبا ما يكون في مجموعات.


إبقاء الغرفة باردة

9ـ تشبه في الحجم حبة الملح.
10ـ ضع في اعتبارك إبقاء غرفتك باردة، لأنه كلما انخفضت درجة الحرارة، كلما استغرق فقس البيض وقتا أطول.
11ـ يفقس بيض بق الفراش عادة خلال 10 أيام، لذا تخلص منه قبل أن يفقس.

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