10 نصائح مهمة للوقاية من انزلاق المركبات أثناء هطول الأمطار

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تشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول وإغلاق في بعض المناطق أحيانا.

ومع استمرار هطول الأمطار في العديد المناطق، ينصح الخبراء ببعض الإجراءات المهمة للوقاية من انزلق المركبات على الطريق. اضافة اعلان





نصائح للوقاية من انزلاق المركبات



احترس من المستنقعات وتجمعات المياه



التزم بالقيادة الآمن



1. تحقق من حالة الإطارات: تأكد من أن الإطارات في حالة جيدة ومناسبة للقيادة على الطرق المبللة. تأكد من وجود نموذج عميق للإطارات لتحسين الالتصاق بالطريق وتفادي الانزلاق.2. قلل من السرعة: تجنب القيادة بسرعة عالية أثناء المطر، حيث تؤدي الطرق المبللة إلى انخفاض قدرة الإطارات على الالتصاق بالطريق. قلل السرعة واحتفظ بمسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.3. استخدم مصابيح الضباب الأمامية: قم بتشغيل مصابيح الضباب الأمامية الخاصة بالمركبة أثناء المطر الغزير أو الضباب. تساعد هذه المصابيح في تحسين رؤية الطريق وتجعل المركبة أكثر وضوحًا للسائقين الآخرين.4. لا تستخدم المكابح بشكل مفاجئ: حاول تفادي استخدام المكابح بشكل مفاجئ أثناء القيادة على الطرق المبللة. قم بالضغط على المكابح بلطف ومن البداية للتقليل من خطر الانزلاق.5. تجنب التجاوز الزائد: يجب تجنب التجاوزات الزائدة أثناء المطر، حيث يمكن أن تؤدي الانزلاقات المفاجئة إلى حوادث خطيرة. ابقى في مسارك وانتظر حتى تكون الرؤية والظروف مناسبة للتجاوز.6. أبطئ السرعة في المنعطفات: حاول تجنب الفرملة القوية في المنعطفات أثناء المطر، حيث يمكن أن تؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة والانزلاق. قم بتقليل السرعة قبل الدخول في المنعطف واستخدم المكابح بلطف.7. احتفظ بزجاج السيارة نظيفًا: تأكد من نظافة زجاج السيارة الداخلي والخارجي. قد يتراكم الضباب على زجاج السيارة أثناء المطر، مما يقلل من الرؤية. استخدم واحدة من وسائل التنظيف المناسبة للحفاظ على زجاج السيارة واضحة.8. احترس من تجمعات المياه: حاول تجنب القيادة عبر تجمعات المياه على الطرق، حيث يمكن أن تؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة. إذا كانتتجنبت تجمعات المياه غير ممكنة، فانخفض السرعة وحاول عبورها بحذر لتجنب فقدان السيطرة على المركبة.9. حافظ على صيانة المركبة وخاصة الفرامل: تأكد من أن المركبة في حالة جيدة وأن المكونات المهمة مثل أنظمة الفرامل والتوجيه والتعليق تعمل بشكل صحيح. صيانة منتظمة للمركبة تساعد في الحفاظ على أداءها المثلى في الظروف الرطبة.10. كن مستعدًا لأي طارئ: حافظ على مجموعة أدوات الطوارئ في المركبة، بما في ذلك الكشافات والمفاتيح والكابلات والعوازل الكهربائية. قد تحتاج إلى استخدامها في حالة حدوث طارئ مثل انفصال البطارية أو الانزلاق.تذكر أن القيادة الآمنة في ظروف الطرق الرطبة يتطلب الحذر والتركيز الزائد. تأكد من متابعة الإشارات المرورية والإشارات الضوئية والتكيف مع ظروف الطريق المتغيرة.