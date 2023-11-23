الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

10 خطوات تساعدك على التعامل مع نقاط ضعفك

كيف_تتعامل_مع_نقاط_ضعفك
صورة أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بين ما هو متغير وما هو ثابت، تتقلب شخصية الإنسان حيث لا يجب أن يعتقد أن نقاط ضعف شخصيته أمر ثابت، فالتغيير أمر محقق إذا وقف كل منا على نقاط ضعفه.اضافة اعلان
كما أن مجرد ذكر نقاط الضعف هو أمر غير مستحب ولا يكون مرغوبًا لدى الكثيرين، لذلك غالبًا ما يتجنب الناس المهام التي تتطلب مهارات معتقدين أنهم ضعفاء في أدائها.

10 خطوات تساعدك على التعامل مع نقاط ضعفك

وحسب خبراء التنمية البشرية، فإن الشخص يمكنه معرفة نقاط ضعفه من خلال عدد من الخطوات، هي على النحو التالي:
1 – اكتشف نقطة ضعفك.
2 – معرفة الأمور التي عادة ما تنسحب منها.
3 – تقبل نقطة ضعفك، وهو الجزء الأصعب والذي لا يمكن تجاهله أبدًا.
4 – أحب نقطة ضعفك، بأن تسعد بمعرفة نقاط ضعفك والبدء في تعديلها بشكل تدريجي.
5 – اكسر نقطة ضعفك، فبوصولك لهذه المرحلة ستعلم ما يجب عليك فعله، بالتغلب على نقاط الضعف.
6 – ضع بعضًا من الإيجابية على نقاط ضعفك، وذلك بالنجاح في تحويلها إلى نقاط قوة.
7 - كن حذرًا ولا تشارك نقاط ضعفك مع أي شخص كان، فشارك أفكارك فقط مع الأشخاص الذين يحبونك، وحريصين على نجاحك.
8 – عند السعي لصفة الكمال، لا تسمح للتفاصيل الطفيفة والتافهة بأن تصرفك عن الصورة الأكبر.
9 – انظر لخارج نفسك، بالتعامل مع الآخرين لمعالجة وبناء أوجه القصور، ويمكن أن يساعدك تحويل تركيزك إلى الخارج لتلافي ذلك.

 10 - ركّز على الجانب المضيء من حياتك، فحتمًا هنالك جانب آخر مضيء، وميزات قوة بحاجة أن تلمعها وتقويها وتظهرها، بدلاً من التفكير فقط في الجانب الضعيف.

اقرأ أيضا

ذبابة
1:52 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

حالة نادرة .. العثور على ذبابة حية داخل أمعاء رجل

2023-11-23_00-42-35
1:13 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تمارين منزلية بسيطة تقي من الشد العضلي وتنشط الدورة الدموية

ا
7:34 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

استغرقت دقيقة واحدة.. فيديو يوثق عملية سطو على متجر مجوهرات بهذه الدولة

وريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا
7:11 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

وأعوذ بك من فُجاءة نقمتك.. صاروخ ينهي حياة ممثلة روسية فوق المسرح

اقرأ أيضا

عمالة هندية حاولت خداع مواطن.. ومفاجأة لم تكن في الحسبان

"وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".. طبيب يخلع بشته ويهديه لوالدته في حفل تخرجه

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى

هل قول النبي ﷺ: "صلاة الجماعة أفضل مِن صلاة الفذِّ" يشمل المرأة؟ "الخثلان" يُجيب

كاتب يطالب بمعاقبة الأطباء الذين يروجون لهذا الأمر عبر منصات التواصل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-11-22 at 1.03.16 AM
2:05 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لن تصدق ما يفعله الصيام في الجسم.. لمدة 14 ساعة يوميا

ايلون ماسك
12:41 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

خطوة مفاجئة من "إيلون ماسك" نحو الوضع في غزة.. ماذا فعل؟

رياضة المشي
8:37 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

8 فوائد لممارسة رياضة المشي يوميا

التبغ الرطب
12:58 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

حيلة مثيرة للجدل.. كيف أصبحت السويد أول بلد أوروبي خال من التدخين؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة وسيول
2:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
1:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي

عبدالعزيز بن حسن البوق
12:50 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:10 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض

سكني
11:15 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟