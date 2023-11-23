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بين ما هو متغير وما هو ثابت، تتقلب شخصية الإنسان حيث لا يجب أن يعتقد أن نقاط ضعف شخصيته أمر ثابت، فالتغيير أمر محقق إذا وقف كل منا على نقاط ضعفه. اضافة اعلان

كما أن مجرد ذكر نقاط الضعف هو أمر غير مستحب ولا يكون مرغوبًا لدى الكثيرين، لذلك غالبًا ما يتجنب الناس المهام التي تتطلب مهارات معتقدين أنهم ضعفاء في أدائها.





10 خطوات تساعدك على التعامل مع نقاط ضعفك



وحسب خبراء التنمية البشرية، فإن الشخص يمكنه معرفة نقاط ضعفه من خلال عدد من الخطوات، هي على النحو التالي:1 – اكتشف نقطة ضعفك.2 – معرفة الأمور التي عادة ما تنسحب منها.3 – تقبل نقطة ضعفك، وهو الجزء الأصعب والذي لا يمكن تجاهله أبدًا.4 – أحب نقطة ضعفك، بأن تسعد بمعرفة نقاط ضعفك والبدء في تعديلها بشكل تدريجي.5 – اكسر نقطة ضعفك، فبوصولك لهذه المرحلة ستعلم ما يجب عليك فعله، بالتغلب على نقاط الضعف.6 – ضع بعضًا من الإيجابية على نقاط ضعفك، وذلك بالنجاح في تحويلها إلى نقاط قوة.7 - كن حذرًا ولا تشارك نقاط ضعفك مع أي شخص كان، فشارك أفكارك فقط مع الأشخاص الذين يحبونك، وحريصين على نجاحك.8 – عند السعي لصفة الكمال، لا تسمح للتفاصيل الطفيفة والتافهة بأن تصرفك عن الصورة الأكبر.9 – انظر لخارج نفسك، بالتعامل مع الآخرين لمعالجة وبناء أوجه القصور، ويمكن أن يساعدك تحويل تركيزك إلى الخارج لتلافي ذلك.

10 - ركّز على الجانب المضيء من حياتك، فحتمًا هنالك جانب آخر مضيء، وميزات قوة بحاجة أن تلمعها وتقويها وتظهرها، بدلاً من التفكير فقط في الجانب الضعيف.



