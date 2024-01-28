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يستطيع أقل من 10% فقط من سكان الولايات المتحدة أن يتحولوا إلى مليونيرات، بينما يتوقف معظم الأشخاص عن محاولة تحقيق هذا الحلم عندما يشعرون بخيبة أمل أو إحباط أو بالفشل. اضافة اعلان





10 خطوات تجعلك مليونيرًا عصاميًا



1- الهوس بالوصول إلى الأحلام وتحقيق الأهداف



2- الهوس بالقراءة وتطوير المعرفة



3- الهوس بتعزيز نقاط القوة



4- الهوس بالمضي قدمًا وكسر الحواجز



5- الهوس بالعمل بجد والترفيه بجد أيضًا





6- الهوس بوجود مصادر دخل متعددة



7- الهوس بإحاطة أنفسهم بأشخاص مميزين



8- تخصيص وقت للتفكير



9- يهتمون بآراء الآخرين



10- تجاوز التوقعات



ولكي يصبح الشخص مليونيرًا ينبغي أن يمتلك دافعًا يساعده على تحقيق أحلامه، وفيما يلي 10 أشياء ينبغي أن يكون مهووسًا بها كل مليونير عصامي تمكنه من تحقيق الثروة والنجاحلن ينجح الأشخاص بدون أن يكون لديهم أحلام وأهداف يسعون لتحقيقها، فالمليونيرات العصاميون يكون لديهم طموحات ويخاطرون من أجل تحقيقها.يحتاج تحقيق الأحلام إلى إطار عمل، فالأشخاص الناجحون يعرفون جيدًا أنهم بحاجة إلى وضع أهداف محددة بمواعيد نهائية.لا يتوقف الأشخاص الناجحون عن تعلم أشياء جديدة، فهم يقرأون بشراهة ولديهم دائمًا فضول لمعرفة ما يدور في العالم من حولهم.لا يضيع الناجحون وقتهم بالتركيز على نقاط الضعف، لكنهم بدلاً من ذلك يركزون جهودهم لتعزيز نقاط القوة، وتساعد معرفة نقاط القوة وتحسين المهارات التي يبرع الشخص فيها على التميز بين المنافسين.النجاح لا يكون من نصيب رائد الأعمال طوال الوقت، فهناك لحظات فشل، لكن ما يميز المليونيرات العصاميون عن غيرهم هو أنهم لا يستسلمون للفشل.لا يعمل المليونيرات أي شيء بكفاءة متوسطة، سواء كان ذلك الشيء وقتًا إضافيًا لإنجاز مشروع ما أو كان وقتًا للترفيه عن أنفسهم.يدرك المليونيرات أهمية أن يكون لديهم أكثر من مصدر للدخل للحفاظ على تحقيق الأرباح على المدى الطويل، فهم يعلمون جيدًا أن من الخطأ وضع البيض كله في سلة واحدة، لذلك يبحثون دائمًا عن طرق لتنويع مصدر دخلهم.يدرك المليونيرات جيدًا أهمية إحاطة أنفسهم بأشخاص مناسبين، ويعلمون أن الأشخاص الذين يتعاملون معهم سيؤثرون في النهاية على طريقة تفكيرهم وشعورهم.يحرص المليونيرات العصاميون على تخصيص جزء من وقتهم يوميًا للتفكير في الأحلام ووضع خطط لتحقيقها، كما يفكرون في حياتهم وعائلتهم وكيفية خلق السعادة مع الآخرين.لا يمكن لأي رائد أعمال أن ينجح بدون عملاء وموظفين، فأي رائد أعمال يحتاج إلى الدعم ممن حوله، ومن أجل الحفاظ على هذا الدعم ينبغي أن يهتم باستمرار بآراء الآخرين.يسأل الناجحون أنفسهم ما الذي يتوقعه الأشخاص منهم، ويرغبون دائمًا في تجاوز تلك التوقعات وتقديم شيء فريد، فالناجحون دائمًا هم الأشخاص الذين يتجاوز نجاحهم جميع التوقعات حتى توقعاتهم التي يضعونها لأنفسهم.