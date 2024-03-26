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يوميًا.. فحص أكثر من 150 ألف وجبة إفطار صائم داخل المسجد الحرام (فيديو)

وجبة إفطار صائم
وجبات الإفطار بالمسجد الحرام
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تباشر الجهات المسؤولة عن تقديم وجبات الإفطار الرمضاني لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام، التأكد من سلامة وصلاحية الوجبات المقدّمة، ومطابقته لمعايير الجودة العالية.اضافة اعلان

فريق ميداني لفحص الوجبات بالمسجد الحرام

وقال عبدالرحمن القرشي، من مختبر إدارة الوقاية بالحرم المكي، لفضائية "الإخبارية": لدينا فريق ميداني يقوم بفحص الوجبات الجافة والتمور داخل المسجد الحرام، فحصًا بصريًا، تاريخ الانتهاء، التغليف، التمور، سواء من ناحية القوام، الرائحة، وما إذا كانت هناك شوائب أخرى، أو أي ملاحظة أخرى لم يتم التعرف عليها، يتم إرسالها إلى المختبر. 
وتفحص الإدارة أكثر من 150 ألف وجبة إفطار يوميًا قبل تقديمها لضيوف الرحمن عبر جولات ميدانية ومتابعة بصرية، ومن ثم أخذ عينات للتأكد منها مخبريًا.
وداخل المختبر، يتم فحص التمور للتأكد من نظافتها وضمان خلوها من أية شوائب.
وتستهدف الجولات اليومية الوجبات الجافة والمشروبات الباردة للتأكد من صلاحيتها وسلامة تخزينها.

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