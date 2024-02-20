يقرأ أذكار ما بعد الصلاة عقب أداء السنن الرواتب.. ما صحة ذلك؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال يستفسر فيه صاحبه عن مشروعية قراءة أذكار ما بعد الصلاة عقب السنن الرواتب.



قراءة الأذكار عقب السنن الرواتب:



إخراج الزكاة عن القرض:



إعطاء السائق من أموال الزكاة:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر قناة "الرسالة" يقول فيه :"هل يُشرع قراءة أذكار ما بعد الصلاة "بعد السنن الرواتب؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن الأمر في هذا واسع، لأنها أذكار تقال أدبار الصلوات، فإن أتى بها بعد الصلاة مباشرة فهذا أفضل.لكن نوه الشيخ الخثلان أن هناك أناسا يكونون مشغولون بالالتحاق بالعمل أو نحو ذلك يقرأونها في السيارة بعد أداء الرواتب، فلا بأس في ذلك.وفي وقت سابق أجاب الشيخ الخثلان على سؤال من قبل شخص يتساءل عن كيفية إخراج الزكاة عن مبلغ أقرضه لأحد أصدقائه.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر قناة الرسالة يقول فيه:" أقرضت شخصا مبلغًا من المال منذ 10 شهور.. كيف تكون الزكاة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن الشخص الذي اخذ المبلغ "مليئا" أي لديه المقدرة السداد في أي وقت فإن المبلغ تجب فيه الزكاة.أما إذا كان الشخص الذي اخذ المبلغ مُعسرا أو مماطلا فإن المبلغ لا تجب فيه الزكاة.كما نبه أيضا الشيخ الخثلان أن الزكاة لا تجب إلا بعد حولان الحول، لكن إذا أراد أن يخرجها مُعجّلة فلا بأس.أيضا أجاب الخثلان على سؤال من قبل ربة منزل تسأل فيه عن حكم إعطاء السائق من أموال الزكاة.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر قناة الرسالة تقول فيه السائلة:"أن لديها سائق تحت كفالتها لا يكفيه راتبه، فهل يجوز أن تعطيه من مال الزكاة".وأجاب الشيخ الخثلان أنه يجوز ذلك بثلاثة شروط : أولها "ألا يربط بين الزكاة وهذا العمل"، بحيث يعطيه الزكاة كأي شخص، لا لأجل أن يجود عمله.أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا السائق مستحقا، والشرط الثالث "ألا يتبع هذه الزكاة بمنّة ولا أذى".