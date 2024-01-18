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يقتل العشرات شهريا.. عقار مدمر يغزو دولا أفريقية

مرضى الروماتيزم
أرشيفية
أ أ
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تعاني عدة دول أفريقية من ظهور عقار جديد يتسبب في وفاة 10 أشخاص كل أسبوع، مسببا دمارا كبيرا في هذه الدول خاصة غرب أفريقيا.
 

ظهور عقار "كوش" في أفريقيا:اضافة اعلان


وفي التفاصيل فقد ظهر عقار جديد يعرف بـ "كوش" في غرب إفريقيا، وخاصة في سيراليون، حيث تشير التقديرات إلى أنه يقتل حوالي 10 أشخاص كل أسبوع.

وأوضح موقع "ساينس أليرت"، أن هذا الدواء يتسبب في نوم الأشخاص أثناء المشي، أو السقوط، أو ارتطام رؤوسهم بالأسطح الصلبة، أو السير وسط حركة المرور.

وأضاف أن الذي يتناوله في الغالب رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا.
عظام بشرية:

ويتكون عقار كوش من مزيج من القنب الهندي والفنتانيل ومادتي الترامادول والفورمالديهايد، فيما تتحدث تقارير عن إضافة عظام بشرية مطحونة إلى هذه المكونات.

وبحسب الموقع، فإن العصابات الإجرامية المحلية تقوم بترويج المواد التي تستعمل في تشكيل هذا العقار.

ويزرع القنب على نطاق واسع في سيراليون، حيث يعتقد أن الفنتانيل يصنّع بشكل غير قانوني في مختبرات سرية في الصين.

أيضا للترامادول مصدر مماثل، حيث يصنع في المختبرات غير القانونية بأنحاء مختلفة بآسيا، ثم يتم نقله إلى دول غرب أفريقيا.

كما ذكر الموقع أن لصوص القبور يوفرون العظام البشرية من جثث موتى، ذاهبين إلى أن استعماله يرجع إلى مستوى الكبريت المرتفع في العظام والذي يمثل مخدّرا قويا.

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