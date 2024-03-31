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يعتكف بالساعات فقط وليس بالليالي.. ما الحكم؟

الاعتكاف
الاعتكاف
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن حكم الاعتكاف لساعات فقط وليس ليالي كاملة.

حكم الاعتكاف بالساعات:

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وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه :"ما حكم الاعتكاف بالساعات فقط وليس كل الليالي؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس بذلك، لأن الاعتكاف لا حدّ لأقله، منبها أن كل ما لا يسمى اعتكاف عرفا لا يسمى اعتكاف شرعا.
وأضاف الشيخ الخثلان أن من يعتكف خمس دقائق لا يعدّ ذلك اعتكاف، لكن ساعة أو ساعتين تدخل في

مفهوم الاعتكاف عرفا وشرعا.


وأشار إلى أنه لو دخل شخص المسجد ونوى بذلك الاعتكاف حتى خروجه يعد ذلك اعتكافا.
هل يجوز الاعتكاف في العشرين الأولى من رمضان؟
وفي وقت سابق كشف الشيخ الخثلان، عن حكم الاعتكاف في العشرين الأولى من رمضان.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الاعتكاف يجوز في أي يوم وأي ليلة من شهر رمضان.
وأضاف أن الأفضل في الاعتكاف أن يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان.


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