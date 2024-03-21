يصوم رمضان لأجل نيل ثواب الله وإنقاص الوزن.. ما الحكم؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال بشأن صحة صوم من يصوم الفرض أو التطوع وتكون نيته التقرب إلى الله وتخفيف وزنه.



الصوم بنية الفريضة وإنقاص الوزن:

قراءة القرآن أفضل في البيت أم في المسجد:

وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا من خلال فقط صوتي تم نشره على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه :" ما حكم من يصوم الفرض أو التطوع وتكون نيته التقرب إلى الله وتخفيف وزنه؟".وأوضح الشيخ الفوزان في رده على السؤال أن هذه نية مخلوطة حيث نوى العبادة وإنقاص الوزن، منوها أن مثل هذه الأمور تابعة وليست مقصودة.وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ الفوزان على سؤال بشأن أفضلية قراءة القرآن في شهر رمضان في المسجد أم في البيت.وأوضح في مقطع فيديو على منصة "يوتيوب"، أن قراءة القرآن سواء في المسجد أم في البيت، كلها خير للمسلم.وأضاف أن كلا الأمرين خير، لكن الأفضل قراءة القرآن في المسجد، وذلك اقتداء بالسلف الصالح، الذين ورد عنهم في الأثر أنهم كانوا يحضرون للمساجد ويقرؤون القرآن ويقولون: "نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا".