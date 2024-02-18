الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

يصلي النافلة جهرا مع الصلوات الخمس .. ما الحكم؟

الفوزان
الفوزان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال يقول فيه صاحبه إنه يصلى النافلة جهرا دون أن يؤذي أحدا.

يقرأ في النافلة جهرا مع الصلوات الخمس:

اضافة اعلان
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " في كل النوافل التي مع الصلوات الخمس أقرأ بها جهرا علما أنه لا يوجد أحد على حالي في الصحراء- يقصد أنه لا يؤذي أحدا بذلك- فهل يجوز هذا الفعل؟".
وأوضح الشيخ الفوزان أنه إن كان يصلي في النهار صلى سرا لأن صلاة الفريضة في النهار سرا.
أما إذا كان في الليل فهو مخير بقراءتها جهرا وسرا والجهر أفضل لأن الفريضة في الليل تقرأ جهرا.

يصلي الجمعة فقط ويترك باقي الصلوات لأجل العمل:


وفي وقت سابق أجاب الشيخ الفوزان عن سؤال وجه له من قبل أحد الأشخاص يسأل عن " حكم من صلى الجمعة فقط وترك الصلوات الخمس والاجتماع لها بسبب العمل".
وكان أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه :"  أكثر الناس عندنا يهتمون بالعمل فلا يصلون إلا يوم الجمعة فقط.. المساجد مهجورة في صلاتي الظهر والعصر خاصة ولا نسمع الأذان في هذين الوقتين أبدا إلا يوم الجمعة".
وأجاب الشيخ الفوزان : " يجب عليهم أداء الصلاة جماعة في المساجد، ويجب عليهم الأذان لأنه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام لا يجوز تركها.. كما أن صلاة الجمعة لا تكفي عن الصلوات الخمس".
وتابع الشيخ الفوزان حاثّا على أداء الصلوات وقد قال الله تعالى :" إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله  فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين".

اقرأ أيضا

"الخثلان" يوضح حكم الاشتراك في صكوك "صح".. وهل فيها ضمان رأس المال والأرباح؟

غموض علمي.. سمكة "تشارلوت" تكشف سر "التوالد العذري"

جريمة بشعة.. رجل يُنهي حياة 12 شخصًا من أفراد أسرته بهذه الطريقة

استشاري يكشف عن فائدة مذهلة لحليب الإبل لأصحاب هذا المرض

جرأة في التصوير.. نهاية مروعة لرجل مع أسد داخل عرينه لأجل التقاط "سيلفي"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تعليق تمائم القرآن - حكم ذلك 7:48 م الأربعاء، 24 يناير 2024

يعلق التمائم من القرآن و من غيره بقصد دفع الشر من العين.. ما حكمه؟

الفوازان 6:40 م الأحد، 21 يناير 2024

هل يصلي المسافر الرواتب في الحرم اغتناما للأجر .. وماذا عن "راتبة الفجر"؟