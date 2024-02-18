يصلي النافلة جهرا مع الصلوات الخمس .. ما الحكم؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال يقول فيه صاحبه إنه يصلى النافلة جهرا دون أن يؤذي أحدا.



يقرأ في النافلة جهرا مع الصلوات الخمس:

يصلي الجمعة فقط ويترك باقي الصلوات لأجل العمل:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " في كل النوافل التي مع الصلوات الخمس أقرأ بها جهرا علما أنه لا يوجد أحد على حالي في الصحراء- يقصد أنه لا يؤذي أحدا بذلك- فهل يجوز هذا الفعل؟".وأوضح الشيخ الفوزان أنه إن كان يصلي في النهار صلى سرا لأن صلاة الفريضة في النهار سرا.أما إذا كان في الليل فهو مخير بقراءتها جهرا وسرا والجهر أفضل لأن الفريضة في الليل تقرأ جهرا.وفي وقت سابق أجاب الشيخ الفوزان عن سؤال وجه له من قبل أحد الأشخاص يسأل عن " حكم من صلى الجمعة فقط وترك الصلوات الخمس والاجتماع لها بسبب العمل".وكان أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه :" أكثر الناس عندنا يهتمون بالعمل فلا يصلون إلا يوم الجمعة فقط.. المساجد مهجورة في صلاتي الظهر والعصر خاصة ولا نسمع الأذان في هذين الوقتين أبدا إلا يوم الجمعة".وأجاب الشيخ الفوزان : " يجب عليهم أداء الصلاة جماعة في المساجد، ويجب عليهم الأذان لأنه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام لا يجوز تركها.. كما أن صلاة الجمعة لا تكفي عن الصلوات الخمس".وتابع الشيخ الفوزان حاثّا على أداء الصلوات وقد قال الله تعالى :" إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين".