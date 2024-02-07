الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

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يصلى الجمعة فقط ويترك الصلوات الخمس والاجتماع لها بسبب العمل..ما حكمه؟

صالح_بن_فوزان_الفوزان
صالح الفوزان
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أجاب الشيخ صالح الفوزان عن سؤال وجه له من قبل أحد الأشخاص يسأل عن " حكم من صلى الجمعة فقط وترك الصلوات الخمس والاجتماع لها بسبب العمل".

يصلي الجمعة فقط ويترك باقي الصلوات لأجل العمل:اضافة اعلان


وكان أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه :"  أكثر الناس عندنا يهتمون بالعمل فلا يصلون إلا يوم الجمعة فقط.. المساجد مهجورة في صلاتي الظهر والعصر خاصة ولا نسمع الأذان في هذين الوقتين أبدا إلا يوم الجمعة".
وأجاب الشيخ الفوزان : " يجب عليهم أداء الصلاة جماعة في المساجد، ويجب عليهم الأذان لأنه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام لا يجوز تركها.. كما أن صلاة الجمعة لا تكفي عن الصلوات الخمس".

وتابع الشيخ الفوزان حاثّا على أداء الصلوات وقد قال الله تعالى :" إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله  فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين".
وأيضا قال تعالى :" في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله".

مسافة قصر الصلاة تحتسب من المنزل أم من العمران؟ 


وفي سياق آخر أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن كيفية احتساب المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة.


وكأن أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ذهبنا إلى مخيم في نفود ملهم مسافته من منزلنا 83 كلم، والبعض من منزله 77 كلم فمنا من قصر الصلاة ومنا من لم يقصرها.. فهل صلاتنا صحيحة؟".

وأوضح الشيخ الخثلان أن من كانت مسافته أقل من 80 كلم فهؤلاء صلاتهم غير صحيحة، ويلزمهم إعادة الصلاة.
وأما من كان فوق الثمانين كلم فإنه ينظر إلى هذه المسافة هل هي محتسبة من مفارقة العمران إلى المكان الذي وصلوا إليه، أم من المنزل. 
وتابع :" إذا كانت المسافة من مفارقة العمران إلى المكان الذي وصلوا إليه أقل من 80 كلم فإنه يعيد الصلاة، منبها إلى خطورة احتساب المسافة من المنزل لأنها قد تتسبب في بطلان الصلاة والتثبت من احتساب المسافة من بداية مفارقة العمران".

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