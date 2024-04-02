يستفتح القيام بركعتين خفيفتين.. هل تحسبان من الإحدى عشر ركعة؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال عن كيفية حساب الإحدى عشرة ركعة في القيام وهل يحسب منها الابتداء بركعتين خفيفتين.



بدء القيام بركعتين خفيفتين:

حكم صلاة الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة:

وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا من أحد الأشخاص عبر مقطع صوتي على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه:"من استفتح بركعتين خفيفتين للقيام، هل يحسبها من الإحدى عشرة ركعة؟".وأوضح الشيخ الفوزان أن الركعتين في البداية تحسبان افتتاحا ولا تحسبان من مجموع الإحدى عشرة ركعة الخاصة بالقيام.كما أجاب الشيخ صالح الفوزان أيضا على سؤال، بشأن حكم من يصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد فقط عقب صلاة التراويح في شهر رمضان.وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤال عبر مقطع صوتي على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه " هل ينكر على الإمام إذا صلى الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد".وأوضح الشيخ الفوزان في رده على السؤال أنه لا ينكر عليه، خاصة إذا كان يريد أن يعلّم الناس ذلك.