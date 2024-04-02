الثلاثاء، 23 رمضان 1445 ، 02 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

يستفتح القيام بركعتين خفيفتين.. هل تحسبان من الإحدى عشر ركعة؟

الصلاة
الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال عن كيفية حساب الإحدى عشرة ركعة في القيام وهل يحسب منها الابتداء بركعتين خفيفتين.اضافة اعلان

بدء القيام بركعتين خفيفتين:


وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا من أحد الأشخاص عبر مقطع صوتي على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه  صاحبه:"من استفتح بركعتين خفيفتين للقيام، هل يحسبها من الإحدى عشرة ركعة؟".
وأوضح الشيخ الفوزان أن الركعتين في البداية تحسبان افتتاحا ولا تحسبان من مجموع الإحدى عشرة ركعة الخاصة بالقيام.

حكم صلاة الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة:


كما أجاب الشيخ صالح الفوزان أيضا على سؤال، بشأن حكم من يصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد فقط عقب صلاة التراويح في شهر رمضان.
وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤال عبر مقطع صوتي على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه " هل ينكر على الإمام إذا صلى الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد".
وأوضح الشيخ الفوزان في رده على السؤال أنه لا ينكر عليه، خاصة إذا كان يريد أن يعلّم الناس ذلك.

اقرأ أيضا

إذا لم يجد الصائم ما يُفطر عليه فماذا يفعل؟ "الخثلان" يُجيب

في 5 سنوات.. "المشيقح" يكشف تفاصيل كتابة المصحف الشريف بخط يده (فيديو)

ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

هل سألت نفسك يومًا عن السبب؟.. سر اختفاء هذا المقعد في الطائرات

إمام يصلي الوتر 3 ركعات بتشهد واحد بعد التراويح.. هل ينكر عليه؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صالح الفوزان 5:02 ص الجمعة، 29 مارس 2024

يصلي القيام ركعتين ركعتين وثلاث ركعات بتشهد واحد.. ما الحكم؟

الفوزان 10:48 ص الخميس، 14 مارس 2024

وصايا ذهبية.. "الفوزان" يكشف عن أفضل الأعمال الصالحة في رمضان ويُحذر من هذا الأمر

الخثلان - سعد الخثلان 9:05 ص الإثنين، 04 مارس 2024

استعدادًا لرمضان.. "الخثلان" يوضح كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات